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Samsung Galaxy On5’in pembe renk seçeneğinin olması özellikle bayanların ilgisini kazanmayı başarıyor. Ayrıca Samsung Galaxy On5’in çift SIM kart girişinin olması yanınızda artık iki değil, bir cihaz taşımanıza yardımcı oluyor. Öte yandan Samsung Galaxy On5, 2600 mAh değerinde normal seviyede bir batarya gücüne sahip. Ancak hızlı şarj özelliğinin olması güç azaldığında ve şarj etmek istediğiniz anda kısa bir süre içerisinde dolum sağlıyor. Bu yazımızda Samsung Galaxy On5 Stock ROM yükleme adımlarını ele aldık. Siz de göstereceğimiz adımları uygulayarak, Samsung Galaxy On5’in güncellemelerden önceki Android sürümüne geri dönüş yapabilirsiniz.

Gerekli dosyalar

Odin

Cihazınıza uygun olan ROM dosyasını buradan bulabilirsiniz.

Samsung Galaxy On5 Stock ROM Yükleme

Öncelikle size vermiş olduğumuz bağlantıdan Odin programını indirin

Odin programının kurulum işlemlerini gerçekleştirdikten sonra Samsung Galaxy On5’in USB hata ayıklama seçeneğini aktif etmeniz gerekiyor.

Bunun için Ayarlara girin ve Geliştirici seçeneklerinin alt kısmında bulunan USB hata ayıklama modunu etkinleştirin. Eğer Geliştirici seçenekleri yok ise, Ayarlara tekrar girin ve Cihaz hakkında bölümünden, Yapım numarası yazan seçeneğe üst üste basın. Bunun ardından ekranınıza Artık Geliştiricisiniz diye bir uyarı geldiğinde, Geliştirici seçeneklerinin açıldığını göreceksiniz. Bu sayede Geliştirici seçeneklerinden USB hata ayıklama modunu aktif edebilirsiniz.

Şimdi ise Samsung Galaxy On5’i kapatın. Download mod ekranının gelmesi için Ses kısma / Home / Güç tuşlarını kullanarak açın. Download mod ekranı geldiğinde ise bir kez Ses yükseltme tuşuna basarak, Samsung Galaxy On5’i USB kablo yardımıyla bilgisayara bağlayın.

Bilgisayara bağlamış olduğunuz Samsung Galaxy On5’i kontrol etmek için, Odin’in sol tarafında bulunan ID:COM yazısının altındaki kutunun rengine bakın. Eğer kutunun rengi değişmiş ise Odin, cihazı algılamış demektir.

Şimdi ise .tar.md5 uzantılı ROM dosyanızı AP bölümüne gösterin. Eğer AP‘nin önündeki kutu işaretli değil ise ona bir kez tıklamayı unutmayın. Son olarak ise Samsung Galaxy On5 Stock ROM yükleme işlemini başlatmak için Start butonuna basın. Yükleme işlemi tamamlandığında sol tarafta PASS! yazısı belirecektir. Konu ile ilgili görüşleriniz var ise, forum sayfamızdaki uzmanlarımıza bildirebilirsiniz.



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