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Android Oreo ile gelen görsel değişimlerden biri olan adaptasyonlu semboller sayesinde kullanıcılar cihazda görülen kısayolları aynı formatta ve istedikleri biçimde görüntüleyebiliyor. Android Oreo terfisi almayan ve almayacak olan cihaz sahipleri Nova Launcher kullanarak çare bulabilir.

Android: Nova Launcher Desteğiyle Adaptasyonlu Semboller

Artık uygulama geliştiriciler uygulama sembollerini uygun formatta hazırlayarak kullanıcıların stil katabilmesine izin verebiliyor. Uygulama başlatıcının bu sembolleri istenen biçime sokabilmesi için Android Oreo terfisini beklemek zorunda değilsiniz. Android dünyasında popüler uygulama başlatıcılardan biri olan Nova Launcher ise daha şimdiden Beta sürümü üzerinden buna olanak veriyor. Android Oreo ve buna uygun güncellenen uygulamaların sembolleri ayak uyduruyor.

Cihazınızda Android Oreo olmasa bile Android Lollipop ya da sonrası varsa Nova Launcher’ın Beta sürümünü kurup şimdiden hazır olabilirsiniz. Beta üyesi olmak için Google Play ortamında Beta üyesi olmak istiyorum butonuna tıklayıp Google+ üzerinden onay vermeniz gerekiyor.

Diğer seçenekse Beta sürümü apk olarak indirip kurmak ki bunun için Android Güvenlik ayarları içinden bilinmeyen kaynaklara onay vermelisiniz. Paketi indirmek için şu adresi kullanabilirsiniz: http://teslacoilsw.com/tesladirect/download.pl?packageName=com.teslacoilsw.launcher&betaType=public

Ardından Home butonuna basınca uygulama başlatıcı olarak Nova Launcher seçmelisiniz. Kullanmaya başladıktan sonra istediğiniz gibi düzenleme yapabilirsiniz. Adaptasyonlu semboller özelliğini aktifleştirmek içinse Nova Launcher ayarlarına girin ve Look & feel adlı görünüm menüsüne girin. Bu alanda adaptasyonlu sembol aç/kapa seçeneği ve görünüm şekli var.

Artık uygulamalara ait semboller istediğiniz biçimde özel bir kesimle karşınıza çıkıyor olacak. Şekil seçenekleri çok fazla değil ama zaman içinde yenileri eklenebilir. Maske seçeneğini aktifleştirirseniz adaptasyonlu sembol desteği olmayan uygulamaların sembollerine zemin uygulanır.



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