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Günümüzde Wi-Fi olmayan ortam kalmadı ve karşınıza çıkan seçenekleri parola girerek listenize eklemişseniz, akıllı telefon ya da diğer cihazlarınız sonraki ziyaretlerde – eğer parola değişmemişse – otomatik bağlanabilir. Peki ya bunları öncelik sıralamasına dizmek istiyorsanız nasıl olacak?

Android/iOS: Wi-Fi Ağ Öncelik Sırasını Düzenlemek

Akıllı telefonda yer alan kablosuz ağ yöneticisi çeşitli faktörlere göre öncelik sıralaması yapar. Sinyal gücü, güvenlik seviyesi, ağ kararlılığı vb hesaba katılır. Ardından en iyi olduğunu düşündüğü seçeneğe bağlanır. Çok sayıda kablosuz ağ varsa kimi zaman seçim yapmakta zorlanabilir.

Neyse ki bu aşamada söz söyleme hakkınız var. Cihazınızda özel bir ağ seçeneği yoksa ek bir uygulama kullanmanız gerekecek ama önce ayarlara bir bakın çünkü bazı özel ROM paketlerine eklenmiş durumda. Gelişmiş Wi-Fi ayarları içinde öncelik seçeneği yoksa WiFi Prioritizer kurmalısınız:

Ücretsiz uygulama kayıtlı Wi-Fi ağları gösterecek ve sıralamayı değiştirme olanağı verecek. İlk olarak en üstteki zamanlı görevler seçeneğini aktifleştirmeniz gerekiyor. Üsttekiler daima öncelikli olacak.

Varsayılan olarak 60 saniyede bir Wi-Fi taranır ve bu aralığı 5 saniye – 30 dakika arasında değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda hangi ağın güçsüz sayılacağını sinyal değeri alt limitini düzenleyerek belirleyebilirsiniz.

iPhone İle Wi-Fi Öncelik Sıralaması

Apple iPhone buna izin vermiyor. Tek çareniz Mac kullanıyorsanız sıralama vermek ve ardından iCloud eşleştirmesi yaparak aynı ayarın iPhone’a gelmesini sağlamak.

İki cihazda da aynı ID ile oturum açılıyorsa önce Mac ortamında sistem ayarlarından iCloud seçin ve Keychain işaretleyin. Ardından Wi-Fi menüsüne girip ağ ayarlarını düzenleyin. Gelişmiş içinde öncelik sıralamanız var.

iPhone içinden de ayarlara girip iCloud bölümünde Keychain işaretleyin. Artık öncelik sıralamanız etkili olacak.



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