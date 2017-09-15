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Şu ana kadar çok sayıda Bluetooth bağlantılı akıllı saat sunmuş olan No.1 firmasının seçeneklerini incelemiştik. Bu kez en yeni modellerden biri olan F3 modeli karşımıza çıktı. F2 modelinin üstüne yerleşen yeni modelde bir yıl dayanan batarya ön plana çıkarılıyor yani şarj derdi sona eriyor.

Bataryası Bir Yıl Dayanan No.1 F3 IP68 Akıllı Saat

Bu yeni modelde odak noktası son derece fazla sayıda özellik yerine temel akıllı saat fonksiyonlarına yer vermek. Sonuç olarak CR2032 olarak geçen klasik saat bataryasına yer verdiği için üzerine düşen yükü azaltmak adına daha basit bir ekran içeriyor. 1.1 inç genişlikli ekranda monokrom olarak tek renkli biçimde temel bilgiler veriliyor. Aslında klasik bir dijital saat gibi görünüyor ama ek olarak durum bilgilerini veriyor.

240 mAh kapasiteli bataryanın bir sene dayanmasını sağlayan en büyük faktör e-mürekkep içeren bu ekran. Ancak elbette klasik dijital saatlerden ayrılmasını sağlayan özellikse Bluetooth 4.0 bağlantısı. Sonuç olarak cebinizde duran akıllı telefonla eşleştirip No.1 uygulamasını kurduktan sonra bildirimleri saat ekranında görebilir ve sesli uyarı alabilirsiniz.

Saatin kendine has alarm, sayaç gibi özellikleri olmakla birlikte ek olarak hava durumu, barometre ve yükseklik alıcıları da var ya da bunları akıllı telefon üzerinden bilgi şeklinde çekebiliyor. Bir diğer katkısı spor ve sağlık odaklı olarak adım sayma, gidilen mesafeyi ölçme, yakılan kaloriyi tahmin etme özellikleri. Uzun süre yerinizden kalkmazsanız sağlık adına uyarı verebiliyor.

Çok uygun olan fiyatından ötürü tasarımının klasik olması ve plastik kayış içermesi şaşırtıcı değil. IP68 su ve toz koruması var ama bir G-Shock gibi şoklara dayanıklı değil ve dikkatli kullanmak şart. Bize kalırsa buna benzer diğer kayışlar bulursanız kolayca değiştirebilirsiniz.

Bildirim sistemi sayesinde artık çağrıları duymakta zorlanmayacaksınız. Diğer özellikler arasında uyku analizi de var ama uyurken saati takmanız gerekecek. Son olarak kamerayı da uzaktan kontrol etme imkanı verdiğini söyleyelim. Akıllı telefonda kurulan uygulama buna olanak veriyor. Ayarları yapmanız şart.

Teknik açıdan bakınca 128 MB dahili bellek az gelebilir ama görevini akıcı biçimde yerine getiriyor. Saatin 30 metreye kadar su geçirmezlik belgesi var ama zaten çoğumuz için ıslanmaya karşı koruması bile yeterli. Ön kısımda yer alan 360 derece dönebilen taç kısmıysa karizmasını arttırıyor.



14-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen kampanya boyunca No.1 F3 akıllı saati 21.99 dolar fiyatla alma şansını elde etmek isteyenler bu linkten faydalanabilir: https://www.yoshop.com/item/no-1-f3-smartwatch-bluetooth-4-0-ip68-p_958323.html





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