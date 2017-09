⁠⁠⁠







Yerli üreticilerimizden olan Casper’ın üç sene evvel piyasaya sürdüğü Casper VIA V5, metal çerçevesi ve ince yapısı ile şık bir tasarıma sahipti. Bunun yanı sıra Casper VIA V5’in 6.9 mm inceliği ve 145 gram ağırlığı vardı. Öte yandan Casper VIA V5’in 5.0 MP’lik ön kamerasında bulunan 84 derece değerindeki görüş açısı sayesinde, geniş selfie çekimleri yapabilmek mümkündü. Ayrıca Casper VIA V5, gelişmiş sensör ve akıllı hareketleri ile ekrana dokunmadan gelen aramayı susturmayı ve daha fazlasını başarıyordu. Bu yazımızda Casper VIA V5 Stock ROM yükleme adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız adımları uygulayarak Casper VIA V5’i gelen yeni güncellemelerden arındırmış ve orijinal Android sürümüne kavuşmasını sağlayabilirsiniz.

Gerekli dosyalar

Casper Sürücüler

Casper VIA V5’e ait ROM’unuzu buraya basarak bulabilirsiniz.

Casper VIA V5 Stock ROM Yükleme

Öncelikle size vermiş olduğumuz bağlantılardan Sürücüleri ve ROM dosyalarını indirdikten sonra masaüstünüze taşıyın.

Aygıt Sürücülerini ve diğer kurulum işlemlerini tamamlayın.

Casper sürücülerini ve ROM dosyalarının kurulum işlemlerini bitirdikten sonra ROM klasöründen, Casper V5 Lollipop_Version c201.exe yazan dosyayı çift tıklayarak açın.

Casper VIA V5’i, Güç tuşuna basılı tutarak kapatın ve USB kablo yardımıyla bilgisayarınıza bağlayın. Program cihazınızı algılayınca otomatik olarak Casper VIA V5 Stock ROM yükleme işlemine başlayacaktır.

Yükleme işlemi tamamlanana kadar bilgisayar ve cihaz arasındaki bağlantıyı kesmeyin.

⁠⁠⁠







Son olarak ekranınıza gelen Download işlemi tamamlanmıştır, telefonunuzu çıkarabilirsiniz yazısını gördükten sonra yükleme tamamlanmış demektir. Şunu da belirtelim ki Casper VIA V5 yükleme sonrası biraz geç açılacaktır, bu normaldir ve açılana kadar bekleyin. Konu ile ilgili geri bildirimde bulunmak istiyorsanız forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.