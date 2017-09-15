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Huawei, ürün çeşitliliği yerine tek bir modelde olabildiğince yüksek kalitede özelliklere odaklanmış bir marka. Firma ülkemizde faaliyet gösterdiğinden bu yana çizgisini bozmuyor. Döneminin önemli modellerinden olan Huawei Ascend P7’de donanımsal bileşenlerin yanı sıra incelik de dikkat çekici bir detay olarak hafızalara kazınmıştı. İnceliğini Gorilla Glass 3 ekran koruma teknolojisi ile perçinleyen Huawei Ascend P7’de ön tarafta fiziksel tuşların yer almaması da görünüme önemli artılar kazandırıyordu. Cihazın kamera açısından başarılı ve hatta günümüzdeki birçok modelden bile daha iyi olduğunu da anımsayanlar olacaktır. 16.0 MP çözünürlükteki kamera ve LED flaş ikilisi gece çekimlerinde de oldukça iyi işler ortaya koyuyordu. Bu yazımızda Huawei Ascend P7 Root atma adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız adımları uygulayarak Root işleminizi kolayca yapabilirsiniz.

Gerekli dosya

Root Genius

Huawei Ascend P7 Root Atma

Başlangıç olarak Huawei Ascend P7’nin USB hata ayıklama modunu açmanız gerek.

USB hata ayıklamayı etkinleştirmek için Huawei Ascend P7’nin Ayarlarına girerek, Telefon hakkında kısmından, Yapım numarası seçeneğine üst üstüne basın. Devamında ise yeniden Ayarlar kısmında tekrar girerek Geliştirici seçeneklerini bulun ve alt kısımda yer alan USB hata ayıklama modu yazan yerin karşısındaki sürgüyü sağa doğru çekerek aktif hale getirin.

Şimdi ise Huawei Ascend P7’yi USB kablo yardımı ile bilgisayarınıza bağlayın. Cihaz ekranınıza bir uyarı gelir ise bağlantıyı HiSuit olarak belirleyin. Ardından size vermiş olduğumuz bağlantıdan Root Genius programını indirin ve kurulum işlemlerini gerçekleştirin.

Root Genius programını açın ve sağ taraftaki I accept yazan yerin önündeki kutunun işaretli olup olmadığını kontrol edin. Son olarak ise Huawei Ascend P7 Root atma işlemini başlatmak için Root it yazan butona basın.

Root işleminiz biraz zaman alabilir fakat ekranda gösterilmiş olan %’lik rakamlar ile takip edebilirsiniz.

Ekranınıza Root Successfully! diye bir yazı geldiğinde işlem tamamlanmış demektir. Huawei Ascend P7 kendini birkaç kez yeniden başlatabilir bu normaldir.

Huawei Ascend P7’nin Rootlanmış olup olmadığını kontrol etmek için buraya tıklayarak Root Checker uygulamasını indirebilir ve test edebilirsiniz. Konu ile ilgili sorularınız olur ise forum sayfamızı ziyaret ederek uzmanlarımızdan yardım alabilirsiniz.



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