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Son dönemde kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği Sarahah uygulamasında gelen mesajlara cevap vermek için ne yapılması gerektiğine değiniyoruz. Sarahah kullanıcılara yapıcı yorumlar ile mesajları anonim olarak gönderme imkanı sunuyor. Şu ana dek 10 milyondan fazla kez indirilen uygulamada amaç dürüst konuşmanın teşvik edilmesi, insanların olumlu ve olumsuz taraflarının dürüstçe ve anonim mesajlarla ortaya konulabilmesi. Tabii mesajlar / iletiler anonim olarak gönderildiği için kırıcı yorumlar da yapılabiliyor, bunu uygulamayı kullanmaya başlamadan göz önünde bulundurmak gerek. Sarahah kurulumu ve hesap oluşturma işlemine daha önce burada değinmiştik, uygulamada kullanıcı hesabına profil fotoğrafı yükleme işlemini ise burada ele almıştık. Şimdi de gelen mesajlara cevap vermek için izlenmesi gereken aşamalara göz atacağız.

Sarahah: Gelen Mesajlara Cevap Vermek

Öncelikle Sarahah uygulamasını açın ve yanıtlamak istediğiniz mesajı görüntüleyin. Mesajın altında dört adet buton bulunmakta; ilki kötü niyetli mesajları raporlamayı, ikincisi mesajı yazan kişiyi engellemeyi, dördüncüsü mesajı favorilere eklemeyi sağlıyor. Üçüncü sıradaki buton mesaja yanıt oluşturmak için var.

Gelen mesajlara yanıt verme işlemi Sarahah üzerinden değil farklı sosyal ağ sitelerine gönderilen mesajın görseli eklenip paylaşılarak yapılabiliyor. Yani cevabı Facebook, Instagram, Twitter gibi ağlardan mesajı içeren bir görsel ve yazılı cevabınız ile paylaşabiliyorsunuz. Ask.fm ve Curious Cat’teki cevaplama sistemi burada mevcut değil. Siz mesaj yanıtlama butonuna dokunduğunuzda karşınıza Android / iOS işletim sisteminin paylaşma menüsü gelecektir.

Paylaş menüsünden Twitter’ı seçtiğimizde gelen mesajı içeren bir görsel otomatik olarak tweet taslağına ekleniyor. Cevabınızı içeren tweet atabiliyorsunuz.

Instagram’ı da tercih etmeniz mümkün.

Yanıtınızı Facebook’ta da oluşturabilirsiniz. Facebook’ta görseli paylaşacağınız kişileri üst kısımdan ayarlayabiliyorsunuz; herkese açık yapabilir ya da yalnızca arkadaşlarınızın görmesini isteyebilirsiniz.





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