⁠⁠⁠







Son günlerin popüler uygulaması Sarahah‘daki hesabınıza profil fotoğrafı eklemek için izlemeniz gereken aşamalara değineceğiz. Android ve iOS kullanıcılarının son haftalarda yoğun ilgi gösterdiği Sarahah uygulaması kullanıcılarının arkadaşlarından ve çevrelerindeki insanlardan anonim mesajlar alabilmesini sağlıyor. Uygulamanın odak noktası dürüst konuşmanın teşvik edilmesi, insanların olumlu ve olumsuz taraflarının açıkça ve anonim mesajlarla ortaya konulabilmesi. Sarahah kurulumu ve hesap oluşturma işlemine daha önce burada değinmiştik, şimdi de Sarahah’da profil fotoğrafı eklemek için ne yapılması gerektiğini ele alacağız.

Sarahah: Profil Fotoğrafı Eklemek

Öncelikle uygulamayı açın. Arayüzde alt kısımda dört adet buton bulunmakta, sağ alttaki profili görüntülemeyi sağlayan butona dokunun.

Arayüzde sağ üst kısımda konumlandırılan dişli çark simgeli butona dokunun.

Uygulama ayarlarının bulunduğu menü açılacak. En üstteki Account seçeneği ile devam edin.

Edit butonuna dokunmalısınız.

Karşınıza gelen Change Photo başlıklı arayüzde üç adet seçenek bulunmakta. Delete Photo seçeneği ile mevcut fotoğraf silinebiliyor, Take Photo ile o an bir fotoğraf çekip profil görseliniz olarak ayarlayabiliyorsunuz. Choose Photo ise cihazda bulunan fotoğraflar arasından seçim yapabilmenizi sağlıyor.

Biz Choose Photo‘yu seçtik. Sarahah uygulamasının fotoğraf, medya ve dosyalara erişim izin talebi oluyor. İzni sağlayın. Take Photo seçildiğinde de uygulama kameraya erişim izni talep etmekte, görevini yerine getirebilmesi için izin vermelisiniz.

Erişim izni verdikten sonra galeri uygulaması seçimini yapın.

Galeri açılacak ve fotoğraf seçiminizi basitçe gerçekleştirebileceksiniz. Fotoğrafı seçtikten sonra Sarahah tarafından atanan varsayılan profil görselinin yerini seçtiğiniz içerik alacaktır.

Profiliniz de bu şekilde güncellenmiş oluyor.





⁠⁠⁠





