Sarahah Uygulaması Kurulumu ve Sarahah Hesabı Açmak

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Sarahah uygulaması kurulumu ve Sarahah hesabı açmak için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Son dönemde App Store ve Google Play uygulama mağazalarında yoğun ilgi gören Sarahah kullanıcılara yapıcı yorumlar ile mesajları anonim olarak gönderme imkanı sunuyor. Zain al-Abidin Tawfiq tarafından kullanıma sunulan ve 10 milyondan fazla kez indirilen uygulamada amaç dürüst konuşmanın teşvik edilmesi, insanların olumlu ve olumsuz taraflarının dürüstçe ve anonim mesajlarla ortaya konulabilmesi.

Sarahah Uygulaması Kurulumu ve Sarahah Hesabı Açmak

Öncelikle uygulamayı Android veya iOS işletim sistemli akıllı telefonunuza aşağıdaki widget’lar aracılığıyla yükleyin. Biz aşamaları Android işletim sistemli cihazımız üzerinden ele alacağız, iPhone’da da aynı adımlar izlenebilmekte.

Sarahah
Sarahah
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Sarahah
Developer: ZainAlabdin Tawfiq
Fiyat: Ücretsiz

صراحة
صراحة
İndir
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صراحة
Developer: Sarahah
Fiyat: Ücretsiz

Widget’a dokununca Google Play açılacak ve uygulama görüntülenecek. Yükle butonuna dokunun.

Sarahah Uygulaması Kurulumu ve Sarahah Hesabı Açmak 1

Zaten uygulamanın boyutu 5 MB seviyelerinde ve hızlıca indirilip yüklenebiliyor.

Sarahah Uygulaması Kurulumu ve Sarahah Hesabı Açmak 2

Kurulumun ardından uygulamayı açın. İlk ekranda sevdiğiniz mesajları favorilerinize ekleyebileceğiniz belirtiliyor.

Sarahah Uygulaması Kurulumu ve Sarahah Hesabı Açmak 3

Sizi rahatsız eden kişileri engelleyebiliyorsunuz.

Sarahah Uygulaması Kurulumu ve Sarahah Hesabı Açmak 4

Uygulamada arama imkanı da bulunmakta, Sarahah’ı kullanan arkadaşlarınızı bulabiliyorsunuz.

Sarahah Uygulaması Kurulumu ve Sarahah Hesabı Açmak 5

Şimdi yeni bir hesap oluşturmak için alt kısımdaki New Account seçeneğine dokunuyoruz.

Sarahah Uygulaması Kurulumu ve Sarahah Hesabı Açmak 6

İlk başta kullanıcı adını belirleyin. Yalnızca İngilizce karakter ve rakamlar kabul ediliyor. İsim, e-posta, parolayı girdikten sonra I Agree on Terms & Conditions seçeneğini işaretleyin. Sign Up butonuna dokunduğunuzda hesabınız oluşturulacaktır.

Sarahah Uygulaması Kurulumu ve Sarahah Hesabı Açmak 7

Uygulama kişilerinize erişim izni talep ediyor. Bu izni vermek zorunda değilsiniz.

Sarahah Uygulaması Kurulumu ve Sarahah Hesabı Açmak 8

Hesabınız oluşturuldu. Size anonim şekilde mesaj göndermek isteyenler uygulama aracılığıyla profilinizi ziyaret edebilir veya kullanıcıadınız.sarahah.com bağlantısına erişerek mesaj gönderebilir. Bu bağlantıyı sosyal ağ hesaplarınızda paylaşın ki arkadaşlarınız Sarahah profilinizin olduğunu bilsin.

Sarahah Uygulaması Kurulumu ve Sarahah Hesabı Açmak 9

Uygulamada alt kısımda dört adet simge bulunmakta. En sondaki profilinizi görüntülüyordu. Üçüncü sıradaki Explore bölümü henüz aktif değil, yakın zamanda etkinleştirilmesi muhtemel.

Sarahah Uygulaması Kurulumu ve Sarahah Hesabı Açmak 10

İkinci sıradaki büyüteç simgeli butona dokunarak arama yapabiliyorsunuz. Sarahah’ı kullanan arkadaşlarınızı bulabilirsiniz.

Sarahah Uygulaması Kurulumu ve Sarahah Hesabı Açmak 11

Gördüğünüz gibi biz bir mesaj aldık. Mesajlar alt kısımda, ilk sıradaki butona dokunularak görüntülenebiliyor. Kimliği hakkında fikrimizin olmadığı bir arkadaşımız editörünüzün asık suratından şikayetçi.

Sarahah Uygulaması Kurulumu ve Sarahah Hesabı Açmak 12

Mesajın hemen altında dört adet seçenek bulunmakta. Kırmızı renkli ilk butona dokunarak rahatsız edici bir iletiyi rapor edebiliyorsunuz.

Sarahah Uygulaması Kurulumu ve Sarahah Hesabı Açmak 13

İkinci sıradaki engelleme temalı butona dokunarak mesajı gönderen kullanıcıyı engelleyebiliyorsunuz.

Sarahah Uygulaması Kurulumu ve Sarahah Hesabı Açmak 14

Üçüncü sıradaki buton mesajı yanıtlamayı sağlıyor fakat yanıtlama Sarahah üzerinden değil farklı sosyal ağ sitelerine gönderilen mesajın görseli eklenip paylaşılarak yapılabiliyor. Yani cevabı Facebook, Instagram, Twitter gibi ağlardan mesajı içeren ekran görüntüsü ve yazılı cevabınız ile paylaşabiliyorsunuz. Ask.fm ve Curious Cat’teki cevaplama sistemi burada geçerli değil.

Sarahah Uygulaması Kurulumu ve Sarahah Hesabı Açmak 15

Kalp simgeli buton tahmin edebileceğiniz üzere mesajı favorilerinize eklemenizi sağlıyor. Favorilerinize eklediğiniz mesajları Favorite sekmesi altından görüntüleyebilirsiniz.

Sarahah Uygulaması Kurulumu ve Sarahah Hesabı Açmak 16

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