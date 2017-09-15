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Sarahah uygulaması kurulumu ve Sarahah hesabı açmak için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Son dönemde App Store ve Google Play uygulama mağazalarında yoğun ilgi gören Sarahah kullanıcılara yapıcı yorumlar ile mesajları anonim olarak gönderme imkanı sunuyor. Zain al-Abidin Tawfiq tarafından kullanıma sunulan ve 10 milyondan fazla kez indirilen uygulamada amaç dürüst konuşmanın teşvik edilmesi, insanların olumlu ve olumsuz taraflarının dürüstçe ve anonim mesajlarla ortaya konulabilmesi.

Sarahah Uygulaması Kurulumu ve Sarahah Hesabı Açmak

Öncelikle uygulamayı Android veya iOS işletim sistemli akıllı telefonunuza aşağıdaki widget’lar aracılığıyla yükleyin. Biz aşamaları Android işletim sistemli cihazımız üzerinden ele alacağız, iPhone’da da aynı adımlar izlenebilmekte.

Widget’a dokununca Google Play açılacak ve uygulama görüntülenecek. Yükle butonuna dokunun.

Zaten uygulamanın boyutu 5 MB seviyelerinde ve hızlıca indirilip yüklenebiliyor.

Kurulumun ardından uygulamayı açın. İlk ekranda sevdiğiniz mesajları favorilerinize ekleyebileceğiniz belirtiliyor.

Sizi rahatsız eden kişileri engelleyebiliyorsunuz.

Uygulamada arama imkanı da bulunmakta, Sarahah’ı kullanan arkadaşlarınızı bulabiliyorsunuz.

Şimdi yeni bir hesap oluşturmak için alt kısımdaki New Account seçeneğine dokunuyoruz.

İlk başta kullanıcı adını belirleyin. Yalnızca İngilizce karakter ve rakamlar kabul ediliyor. İsim, e-posta, parolayı girdikten sonra I Agree on Terms & Conditions seçeneğini işaretleyin. Sign Up butonuna dokunduğunuzda hesabınız oluşturulacaktır.

Uygulama kişilerinize erişim izni talep ediyor. Bu izni vermek zorunda değilsiniz.

Hesabınız oluşturuldu. Size anonim şekilde mesaj göndermek isteyenler uygulama aracılığıyla profilinizi ziyaret edebilir veya kullanıcıadınız.sarahah.com bağlantısına erişerek mesaj gönderebilir. Bu bağlantıyı sosyal ağ hesaplarınızda paylaşın ki arkadaşlarınız Sarahah profilinizin olduğunu bilsin.

Uygulamada alt kısımda dört adet simge bulunmakta. En sondaki profilinizi görüntülüyordu. Üçüncü sıradaki Explore bölümü henüz aktif değil, yakın zamanda etkinleştirilmesi muhtemel.

İkinci sıradaki büyüteç simgeli butona dokunarak arama yapabiliyorsunuz. Sarahah’ı kullanan arkadaşlarınızı bulabilirsiniz.

Gördüğünüz gibi biz bir mesaj aldık. Mesajlar alt kısımda, ilk sıradaki butona dokunularak görüntülenebiliyor. Kimliği hakkında fikrimizin olmadığı bir arkadaşımız editörünüzün asık suratından şikayetçi.

Mesajın hemen altında dört adet seçenek bulunmakta. Kırmızı renkli ilk butona dokunarak rahatsız edici bir iletiyi rapor edebiliyorsunuz.

İkinci sıradaki engelleme temalı butona dokunarak mesajı gönderen kullanıcıyı engelleyebiliyorsunuz.

Üçüncü sıradaki buton mesajı yanıtlamayı sağlıyor fakat yanıtlama Sarahah üzerinden değil farklı sosyal ağ sitelerine gönderilen mesajın görseli eklenip paylaşılarak yapılabiliyor. Yani cevabı Facebook, Instagram, Twitter gibi ağlardan mesajı içeren ekran görüntüsü ve yazılı cevabınız ile paylaşabiliyorsunuz. Ask.fm ve Curious Cat’teki cevaplama sistemi burada geçerli değil.

Kalp simgeli buton tahmin edebileceğiniz üzere mesajı favorilerinize eklemenizi sağlıyor. Favorilerinize eklediğiniz mesajları Favorite sekmesi altından görüntüleyebilirsiniz.





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