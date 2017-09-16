⁠⁠⁠







Xposed altyapısını kullanarak yeni bir ROM atmak zorunda kalmadan Android işletim sistemli cihazınıza ek özellikler katabilir, görünüm değiştiren modlar kurabilirsiniz. Buna uygun çok sayıda modül bulunabiliyor ama ya sorun yaşarsanız ve modül ekleyince cihaz bootloop moduna girerse?

Android: Bootloop Sonrası Xposed Modüllerini Durdurmak

Bootloop anlamı sürekli restart eden ve açılamayan bir cihaz yani sinirler gerilir ve cihaz kullanılmaz hale gelir. En kısa zamanda yeni ROM kurup kurtulmak dileyebilirsiniz ama bu cidden uzun bir iş. Bootloop’a neden olabilecek sistem dosyalarını değiştiren Xposed modülleri var ve emin olmadan kurmamalısınız. Cihazınızla uyumlu olduğu söylenen bir modül başkalarınca beğenilse bile sizin başınıza kaza gelebilir. Bu yüzden ötürü acil duruma karşı çözümü bilmek iyi olacak.

Tuş kombinasyonları

Xposed modülü kurduktan sonra bootloop gelmişse öncelikle güç butonuna on saniyeden uzun basıp bekleyip hard reboot zorlayın. Cihaz yeniden başladıktan sonra derhal herhangi bir fiziksel butona basmaya başlayın ve güvenli modda açılmaya zorlayın. Bu güç butonu olabilir.

Çift motor titreşimi duyunca Xposed’un güvenli moda girmek için anladığına dair onay alacaksınız. Hızlı biçimde aynı fiziksel butona dört kez daha basıp onay verin. Artık butona basmaya son verebilirsiniz. Xposed altyapısı kapalı olarak cihaz açılacak. Ekrana Xposed uygulaması gelecek.

Modüller içinden sorun çıkaranı kapatın ya da tamamen silin ve kaldırın. Ardından dosya gezgini uygulamasıyla şu klasöre gidin ve disabled adlı dosyayı bulup silin:

/data/data/de.robv.android.xposed.installer/conf/

Telefonu yeniden başlatınca normal biçimde açılıyor olacak ve Xposed aktifleşecek. Tüm kurulu Xposed modülleri tekrar devreye girecek.



⁠⁠⁠





