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Bilindiği gibi Samsung üretimi Galaxy serisi cihazlarda IPS yerine daha yüksek kontrast oranına sahip AMOLED ekranlar kullanılıyor. Bu ekranların sabit görüntü durumunda yanma durumu yaşatabildiği biliniyor. Özellikle de alt ve üst kısımlardaki menüler bu soruna neden olabiliyor.

Android: Galaxy S8’de Navigasyon Çubuğu Yerine Gizli Menü

Navigasyon ve durum çubuklarını gizlemek cihaz kullanımını zorlaştıracağı için pasta dilimi biçimli kontrollere geçmek mantıklı gelebilir. Tam kapsamlı gömülme modunu aktifleştirmek ve menü butonlarını gizlemek demek ekran kenarından sürükleme yaparak menüyü çağırmak demek oluyor.

XDA kullanıcısı Kenishi99 imzalı modu kurarak Paranoid Android ile gelen pasta dilimi kontrollerini kullanabilirsiniz. Sadece kaydırma yaparak bunu çağırabilir ve klasik navigasyon menüsünü gizleyebilirsiniz. Gerçekleştirmek için bilgisayarla USB bağlantısı yapıp ADB ve Fastboot çalıştırmak gerekiyor.

Sürekli Gömülme Modu

S8 navigasyon menüsünü gizlemek için geliştirici seçenekleri içinden USB Debug aktifleştirin ve telefonu USB ile bağlayıp ADB komutu gönderin ve telefon ekranında çıkan izne onay verin. Navigasyon çubuğu gizleme komutu:

adb shell settings put global policy_control immersive.navigation=*

Pasta Dilimi Kontrolleri

Ücretsiz biçimde bu uygulamayı kurun ve başlatın. Ardından sol menüden aktifleştirin ve seviye sekmesine geçip yüklü gelen kısayolları silin.

Navigasyon çubuğu için gerekli butonları araçlar içinden seçin ve ekleyin. İstediğiniz biçimde düzenleme yapabilirsiniz.

Ardından tetikleyici alanı seçmek için alan sekmesine geçin ve dikey seçin. Aktifleştirin ve yükseklik, genişlik, konum çubuklarıyla oynayıp denemeler yapın.

Ardından geri butonuna tıklayıp bırakın. Go To Set butonuna tıklayıp Erişilebilirlik sayfasına geçin ve pasta dilimi kontrollerini seçip aktifleştirin. Artık belirlediğiniz alana sürükleme yapıp kullanabilirsiniz.



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