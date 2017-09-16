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Tasker uygulamasını kullanarak akıllı telefona otomasyon özellikleri eklemek ve işlemleri basitleştirmek mümkün. Bunu yapabilmek için profil eklemek ve görev girmek gerekiyor. Yeni başlayanlar için biraz zorlu gelebilir. Bu nedenle rehber hazırlamayı uygun gördük.

Android: Tasker İle Yeni Görev Oluşturmak

Basit anlamda profiller oluşturarak bir görevin başlaması için gerekli şartları yazmış oluyoruz. Görevler ise yapılacak işlemlerin listesini içeriyor yani içinde tetikleyiciler ve aksiyonlar var. Tasker uygulamasını ilk açtığınızda profilleri göreceksiniz ama öncelikli olarak görevleri tasarlamanız şart. İsterseniz önce görevi belirleyebilir sonra buna bakacak profili oluşturabilirsiniz.

İlk olarak Tasker içinde ortadaki görevler sekmesine girip sağ alttaki artıya basıp yeni ekleyin ve isim verin. Bunu anlatan anlaşılır bir isim uygun olacak. Ardından görev düzenleme alanı açılınca buna ait tetikleyici ve aksiyonları eklemeniz gerekiyor. Görev düzenleme ekranında sağ alttaki artıya basıp aksiyon ekleyin. Kategoriler içinden uygun olanı seçin. Bu aksiyonu tanımlamak için aksiyon düzenleme ekranında olacak işlemi seçin. (örneğin Bluetooth açık) Görev kapsamlıysa aksiyon eklemeye devam edebilirsiniz. Ekleme sıranıza göre işleme sokuluyor olacaklar. Yerleşim yanlışsa sürükle bırakla değiştirebilirsiniz. Eklemeler bitince görev düzenleme alanında alttaki sembole tıklayıp farklı sembol seçebilirsiniz.

Son olaraksa sol alttaki Play butonuna basıp yaptığınız listenin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Sorun yoksa geri gidip Tasker ana ekranına dönün.



Artık istediğiniz bir profile bu görevi ekleyebilirsiniz.



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