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Akıllı telefon pazarını derinden etkileyen ve kendine iyi bir pay çıkarmayı başaran Lenovo, günümüze kadar birçok akıllı cihaz üretti ve Lenovo P2 de bunlardan bir tanesi. Lenovo P2, üstün batarya kapasitesi ve fiyatına oranla akıl almaz performansı ile gündemde kalmayı başarıyor. Ayrıca Lenovo P2 güçlü bir bataryası olmasına rağmen, tasarımından ve şıklığından ödün vermiyor. Bunun yanı sıra Lenovo P2, orta segment cihazlar arasında kendisini başa çekmeyi de ihmal etmiyor. Bu yazımızda Lenovo P2 Stock ROM yükleme adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız adımları uygulayarak kolay ve zahmetsiz bir şekilde orijinal Android sürümünüze geri dönüş sağlayabilirsiniz.

Gerekli dosyalar

ADB

Fastboot

Cihazınıza uygun olan ROM’u buraya tıklayarak bulabilir ve indirebilirsiniz.

Lenovo P2 Stock ROM Yükleme

Öncelikle ADB ve fastboot dosyalarını indirin ve masaüstünde boş bir klasöre çıkartın.

Ardından ABD.setup dosyasınının kurulum işlemlerini tamamlayın.

Şimdi ise fastboot klasörüne girin ve boş bir alana, shift tuşuna basılı tutarak sağ tık atarak, Komut penceresini burada aç seçeneğine tıklayın. Bu sayede ekranınıza CMD penceresi gelecektir. Devamında ise Lenovo P2’nin USB hata ayıklama modunu açmaya geçin.

Lenovo P2’nin USB hata ayıklama modunu açmak için, Ayarlara girin ve Telefon hakkında kısmından, Derleme numarası yazan yere üst üste basın. Bu sayede Geliştirici seçenekleri, Ayarlar kısmında gözükecektir. Geliştirici seçeneklerine girerek, USB hata ayıklama modunu, sağ taraftaki yuvarlak simgeyi soldan sağa doğru sürükleyerek aktif edin. Ardından Lenovo P2’yi USB kablo yardımıyla bilgisayarınıza bağlayın.

Bilgisayarınızda hazırda bekleyen CMD ekranınıza gelin ve önce adb reboot bootloader komutunu yazın ve enter tuşuna basın. Bu sayede bootloader ile ön yükleme yapar.

Devamında ise fastboot devices komutunu yazarak enter tuşuna basın. Bu komut bağlı olan cihazları listeler ve cihazınızın seri numarasını görürseniz sorun yoktur.

Son olarak ise Lenovo P2 Stock ROM yükleme işlemini başlatmak için fastboot flashall komutunu yazın ve enter tuşuna basın. Şunu da belirtelim ki bu işlem biraz zaman alabilir. Aklınıza takılan soru veya sorular var ise forum sayfamızı ziyaret ederek uzmanlarımızdan yardım alabilirsiniz.



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