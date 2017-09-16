⁠⁠⁠







Sony Xperia Z5 ailesinin en küçük üyesi olan Sony Xperia Z5 Compact, hem tek elde rahat tutulabilmesi, hem de güçlü performansı ile tanınmıştı. Bunun yanı sıra Sony Xperia Z5 Compact’ın parmak izi sensörü güç tuşu ile aynı yerdeydi ve bu nedenle ön tarafta fiziksel tuşlara yer verilmedi. Öte yandan Sony Xperia Z5 Compact’ın dahili depolaması 32 GB fakat microSD kart desteği ile 200 GB alana ulaşabiliyordu. Ayrıca suya, toza ve sıçramalara karşı dayanıklı olan Sony Xperia Z5 Compact, metal çerçevesi ile dahada güçlü bir haldeydi. Bu yazımızda Sony Xperia Z5 Compact Root atma adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız adımları inceleyerek, ”Sony Xperia Z5 Compact’a nasıl Root atarım?” sorusuna cevap bulabilirsiniz.

Gereken dosya

OneclickRoot

Sony Xperia Z5 Compact Root Atma

İlk olarak Sony Xperia Z5 Compact’ı bilgisayara bağlamadan önce USB hata ayıklama modunu aktif etmeniz gerek.

Sony Xperia Z5 Compact’ın USB hata ayıklama modunu açmak için, Ayarlar kısmına girin. Ardından Telefon hakkında bölümünü bulun ve alt tarafta yer alan, Derleme numarası yazan yere üst üste basın.

Bunun sonucunda ekranınıza ”Artık siz bir geliştiricisiniz” uyarısı geldiğinde, Ayarlar kısmına Geliştirici seçenekleri görünecektir. Şimdi ise Geliştirici seçeneklerini bulun ve alt kısmında yer alan USB hata ayıklama modunun karşısındaki kutucuğu işaretleyerek etkin hale getirin.

Şimdi ise Sony Xperia Z5 Compact’ı USB kablo yardımıyla bilgisayarınıza bağlayın. Size vermiş olduğumuz RAR. içerisindeki Z5C_OnClick_320A532.7z dosyasını masaüstünde bir klasöre çıkartın. Klasör içerisindeki RootMe.bat yazan dosyaya çift tıklayarak Sony Xperia Z5 Compact Root atma işlemini başlatın. Şunu da belirtelim ki Root esnasında cihaz kendisini yeniden başlatabilir bu normaldir.

Root sonrası Sony Xperia Z5 Compact’ın Root olup olmadığını buraya tıklayarak Root Checker uygulamasını indirerek test edebilirsiniz. Aklınıza takılan soru, sorular veya bir sorun ile karşılaşırsanız forum sayfamızı ziyaret ederek uzman ekibimizden yardım alabilirsiniz.



⁠⁠⁠





