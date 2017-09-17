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Android 7.0 Nougat tabanlı MIUI 9’lu cihazlarda root erişimini sağlamak için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Xiaomi kısa bir süre önce güncel akıllı telefonlarına Android 7.0 Nougat işletim sistemi versiyonunu temel alan MIUI 9 güncellemesinin Beta versiyonunu sundu. Final sürümün Ekim ayında gelebileceği konuşulmakta. MIUI 9’lu Xiaomi akıllı telefonunda ileri düzey özelleştirmelere gitmek isteyen kullanıcıların root erişimini sağlaması gerekmekte. Tabii bunun için öncelikle Bootloader kilidinin kaldırılması ve TWRP recovery kurulumu da şart. Ele alacağımız işlemlerin garantiyi sonlandırdığını ve çeşitli riskler içerdiğini belirtelim. İşlem sırasında veya sonrasında meydana gelebilecek sorunlarda sorumluluğun tamamen kendinize ait olduğunu unutmayın.

Android 7.0 Nougat Tabanlı MIUI 9’lu Cihazlarda Root İşlemi

Gerekenler

OEM Unlocking ve USB Debugging seçeneklerinin etkinleştirilmesi

ve seçeneklerinin etkinleştirilmesi ADB ve Fastboot kurulumu

Bootloader kilidinin kaldırılması (Resmi çözümle kaldırmak için buraya erişebilirsiniz.)

(Resmi çözümle kaldırmak için erişebilirsiniz.) Cihazın şarj edilmesi

TWRP Recovery Kurulumu

Cihazda bootloader kilidinin kaldırılmış olduğuna, OEM Unlocking ve USB Debugging seçeneklerinin etkinleştirilmesine, ADB ve Fastboot kurulumunun yapılmış olmasına dikkat edin.

Xiaomi cihazınız için TWRP imajını indirin ve dosyayı TWRP.img şeklinde adlandırıp ADB kurulum klasörüne aktarın.

ADB kurulum klasörüne gidin. Boş bir alanda Shift + Sağ tıklama kombinasyonunu kullanın. Açılan menüdeki Open Command Prompt Window seçeneğine tıklayın. Komut İstemi aracı açılacaktır.

Akıllı telefonu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

Cihazın tanınıp tanınmadığını kontrol etmek için adb devices komutunu girin. Seri numarası belirirse sıkıntı yok demektir.

Akıllı telefonu bootloader modunda başlatmak için adb reboot bootloader komutunu yazın.

Cihaz bootloader moduna girince TWRP’yi flash’lamak için fastboot flash recovery twrp.img komutunu kullanın.

İşlem tamamlanınca fastboot reboot komutu ile cihazı yeniden başlatabilirsiniz.

Root Erişimini Sağlamak

Güncel SuperSU veya Magisk aracını indirin ve akıllı telefonunuza kopyalayın.

Akıllı telefonunuzu kapatın. Daha sonra recovery modunda çalıştırın.

Backup seçeneğine dokunun ve tam bir Nandroid yedeği alın.

Install menüsüne gidin ve indirip cihaza aktarmış olduğunuz SuperSU veya Magisk dosyasını seçin. Flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

İşlem tamamlanınca reboot system seçeneği ile cihazı yeniden başlatabilirsiniz. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini unutmayın.



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