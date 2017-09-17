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Android işletim sistemli bir cihaza sahipseniz ve güncellemelere rağmen Android’i artık sıkıcı bulmaya başlamışsanız benzer biçimde Linux esaslı olan diğer mobil işletim sistemlerini deneyebilirsiniz. Bu tanıma uyan diğer seçenekler var ama beklenen ilgiyi göremiyorlar.

Android: Linux Esaslı İşletim Sistemi Seçenekleri

Bu alana hizmet eden seçenekleri ücretsiz olarak deneyebilirsiniz:

Ubuntu Touch

Bazı başarısız denemeler gerçekleştirmiş olsa da Ubuntu’nun mobil sürümü olan Ubuntu Touch kullanılabiliyor. Ubuntu artık destek vermiyor olsa da UBports tarafından güncelleniyor yani sitelerinden indirebilirsiniz: https://ubports.com/

Elbette Google yaklaşımına farklı açıdan bakma imkanı veriyor olsa da temel işlevler için benzer uygulamalar geliyor. Yapı, Microsoft Continuum ile benzerlik gösteriyor yani masaüstünde Ubuntu kullanıyorsanız Ubuntu Touch kullanarak iyi bir uyum elde edebilirsiniz. Aradaki tek fark mobil işlemcinin ARM esaslı olması. Destek verilen cihazlar OnePlus One, Nexus 5, Fairphone 2 gibi az sayıda zor bulunan model ama OnePlus 2 ve 3 için de destek gelecek.

Sailfish OS

Jolla ve Mer işbirliği sonucu geliştirilmiş olan Sailfish Birliği’nin imza attığı Sailfish OS adlı mobil işletim sistemi, önceden geliştirilip sonradan terk edilen MeeGo (Nokia Maemo ve Intel Moblin’in birleşimi) devamı olarak kabul ediliyor. İndirme adresi https://sailfishos.org/

Her ne kadar Jolla adlı 2013 model cihaz için geliştirilmiş olsa da topluluk desteğiyle diğer cihazlara destek eklendi. Nexus 5, 7, HP Touchpad, OnePlus One, OnePlus X, Samsung Galaxy S3 başta olmak üzere diğer cihazlara da destek veriliyor.

Plasma Mobile

En heyecan verici alternatif seçeneklerden biri ve popüler Plasma’nın mobile uyarlanmış hali. Ubuntu Touch desteği kesilince Plasma Mobile’a ilgi bu sene ciddi anlamda arttı. Tam kapsamlı bir mobil işletim sistemi olmaya odaklanıyor. İndirmek için http://plasma-phone.org/

Şu anda destek verilen cihazlar Nexus 5, Nexus 5X, Plasma Mobile, Intel esaslı PC ve tabletler. Artısı Plasma masaüstü uygulama ve widget’larını da çalıştırabiliyor olması.



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