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Nexus ya da Pixel sahipleri Oreo terfisi yaptıktan sonra arka planda çalışan uygulamalara dair yeni bir bildirimle tanıştılar ve kısa süre içinde can sıkar hale geldiğini fark ettiler. Diğer cihazlar da Oreo geçişi yapmaya başlayınca bu uyarıyı görebilir ve bildirimi gizlemek için yollar arayabilir.

Android: Oreo Arka Planda Çalışan Uygulama Bildirimini Kapatmak

Neyse ki bu rahatsız edici sabit bildirimi gizlemenin yolu var. Bu uyarının görevi, bir uygulamanın arka planda çalışmaya devam edip işlem yaptığını işaret etmek ki bu sayede bataryayı tüketen ve cihazın uyumasını engelleyen sorunlu uygulamalar kolayca tespit edilip önlem alınabilsin.

Google, Oreo sürümüyle birlikte yeter artık dedi ve bu kötü uygulamaları ele veren bir bildirim ekledi. Elbette bazı uygulamaların arka planda kalıp çalışması şart olabilir yani bu tür bildirimler sadece en kötü uygulamaları işaret etmiyor. Örneğin arka planda müzik çalıyor olabilir.

Sabit bildirimleri görmek istemiyorum diyorsanız bu arka plan uygulaması bildirimini gizleyebilirsiniz. Bildirimi gizlemeniz arka planda çalışan uygulama sorununu aşmanızı sağlamaz! Sorun değil, ben farkındayım diyorsanız bildirimi gizlemek için şu yolu izleyin:

Uygulamayı kurun ve çalıştırın. Ardından bildirim alanına erişim izni vermeniz gerekiyor.

Uygulamaya izinleri verince bir anda beliren bildirimi gizleyecek ve artık canınız sıkılmayacak. Tekrar aktifleştirmek isterseniz uygulama içinden ayarını değiştirebilirsiniz.



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