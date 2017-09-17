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Google, Android 6.0 ile birlikte Messenger gibi belirli uygulamaların diğer uygulamalar üzerinde gösterim yapabilmesine olanak verdi. Waze gibi uygulamalar diğer uygulamaların daha üstte gösterim yapmasına izin vermeyince sorunlar başladı. Bundan ötürü hata uyarısı alıyor olabilirsiniz.

Android: Oreo Uygulama Üstü Gösterim Bildirimini Kapatmak

Android 8 Oreo ile çözüm olarak uygulamaların diğerleri üzerinde çalıştığını net biçimde anlatabilmek adına bildirim alanına yeni bir mesaj eklendi. Bu kullanışlı bir yenilik olsa da sürekli olarak bu bildirimi görmek sıkıcı gelebilir.

Yukarıda görülen sabit bildirim şeklindeki pencere üstünde pencere uyarısı sıkıcı geliyorsa kapatabilirsiniz ama bu adımı uyarı aldığınız her bir uygulama için bir kez yapmanız gerekiyor. Gerçekte bu sayının beşten fazla olmasını bile beklemiyoruz.

Bildirim gelince uzun tıklayın ve bildirime ait ayarları açın. Hızla kapatmak için yeşil butona tıklayıp kapatın. Artık gösterilmeyecek ama sadece burada adı geçen uygulama için geçerli. Tekrar gelince diğer uygulamalar için aynı işlemi tekrar edin.

Yanlışlıkla kapatırsanız geri getirmek içinse bildirim çekmecesini aşağı çekin ve görülen çarka tıklayın. Ayarlar açılınca uygulamalar & bildirimler menüsüne girin ve bildirimler içindeki tüm uygulamalar için bildirimler satırına tıklayın.

Açılan sayfada üç noktalı menüyü açıp sistemi göster seçin ve Android sistem satırına tıklayın. Daha önceden kapadığınız bildirimi geri açmanız gerekiyor.

İşaretli satırı geri açınca Messenger için üstte gösterme bildirimi geri geliyor olacak. Duruma göre tekrar kapatabilirsiniz.



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