⁠⁠⁠







Üç sene evvel akıllı telefon pazarına ayak basan HTC Desire 616, üretici firmanın bir önceki model tasarımlarını yansıtmıştı. Bunun yanı sıra HTC Desire 616 da bulunan çift SIM kart desteği, ikinci bir hattınız var ise rehber aktarımından kurtulmanıza yardımcı olmuştu. Ayrıca HTC Desire 616’nın, HTC BlinkFeed uygulaması ile ana ekran üzerinden sosyal medya ağlarınızı ve haber kaynaklarınızı güncel bir şekilde takip edebilmeniz mümkündü. Bu yazımızda HTC Desire 616 Root atma adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız işlemleri uygulayarak HTC Desire 616’yı Rootlanmış duruma getirebilir ve gelişmiş özelliklerinden faydalanabilirsiniz.

Gereken dosya

KingoRoot

HTC Desire 616 Root Atma

Başlangıç olarak HTC Desire 616’nın Geliştirici seçeneklerini etkin hale getirip, USB hata ayıklama modunu açmanız gerek. HTC Desire 616’nın Ayarlarına girin, Hakkında bölümünden, Yazılım bilgisi kısmına girin ve Daha yazan yere tıklayın. Yapım numarası yazan seçeneğe yedi kez basmanız gerek. Bunun ardından ”Artık bir geliştiricisiniz!” uyarısı geldiğinde, Ayarlara geri dönerek Geliştirici seçeneklerinin açıldığını göreceksiniz. Şimdi ise Geliştirici seçenekleri kısmına girerek, USB hata ayıklama modunu açın.

Size vermiş olduğumuz bağlantıdan KingoRoot programını indirin ve kurulum işlemlerini gerçekleştirin.

Şimdi ise USB kablo yardımıyla HTC Desire 616’yı bilgisayarınıza bağlayın. KingoRoot cihazınızı algılayınca bu ekrandan, Root ekranına geçiş yapacaktır.

HTC Desire 616 Root atma işlemini başlatmak için ROOT butonuna basmanız yeterli olacaktır. Bu işlemin biraz zaman alabileceğini de belirtelim.

Root işlemi tamamlandığında ise ROOT SUCCEED diye bir ekran sizi karşılayacak.

Bu arada HTC Desire 616’nın Rootlanmış olup olmadığını test etmek için Root Checker uygulamasını kullanabilirsiniz. Aklınıza takılan sorular olur ise veya konu ile ilgili sorun yaşarsanız, forum sayfamızı ziyaret ederek uzman ekibimizden yardım alabilirsiniz.



⁠⁠⁠





