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Huawei P9 serisinin en yeni üyesi olan Huawei P9 Lite, kompakt bir görünüme sahip. Öte yandan Leica işbirliği ile daha da güçlenen firma, kullandığı lensler ile Huawei P9 Lite’ın 12.0 MP çözünürlüğe sahip arka kamerasıyla başarıyı yakalıyor. Ayrıca geliştirilmiş parmak izi özelliği 0.3 saniyede sizi tanıyor ve bu sayede zamandan tasarruf etmiş oluyorsunuz. Bu yazımızda Huawei P9 Lite Stock ROM yükleme adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız adımları uygulayarak Huawei P9 Lite’ın ilk kullandığı Android sürümüne dönüş yapabilirsiniz.

Gerekli dosyalar

ROM dosyası

Huawei P9 Lite USB Sürücüleri

Huawei P9 Lite Stock ROM Yükleme

Öncelikle Huawei P9 Lite’ın USB hata ayıklama ve OEM ile kilit açma modunu aktif etmeniz gerek.

Bunun için Geliştirici seçeneklerinin aktif ve olması gerekli, eğer cihazda Geliştirici seçenekleri görünmüyorsa önce onu açmalıyız. Huawei P9 Lite’ın Ayarlarına girin, Hakkında kısmından Yazılım bilgisi bölümüne girin ve Daha yazan yere tıklayın.

Şimdi ise Yapım numarası yazan seçeneğe üst üste basmanız gerek. Bunun ardından ”Artık bir geliştiricisiniz!” uyarısı geldiğinde, Ayarlara geri dönerek Geliştirici seçeneklerinin açıldığını göreceksiniz. Geliştirici seçeneklerine girerek, OEM ile kilit açma ve USB hata ayıklama modunu etkinleştirin.

Bilgisayarınıza dönün ve yukarıdaki bağlantılardan Huawei P9 Lite’ın USB sürücülerini indirin ve kurulum işlemlerini gerçekleştirin. Ayrıca şunu da belirtelim ki veri kaybı yaşayabilirsiniz bu yüzden yedeklerinizi almanız gerekiyor. Bu arada Huawei P9 Lite Stock ROM yükleme işleminde sona yaklaştık.

Sonrasında ise size vermiş olduğumuz bağlantıdan indirdiğiniz ROM arşivinizin içerisindeki dosyaları boş bir klasöre aktarın. Ardından Huawei P9 Lite’ı USB kablo ile bilgisayarınıza bağlayın. Az önce masaüstünde bir yere aktardığınız ROM dosyalarını Huawei P9 Lite’a taşıyın.

Bilgisayar ve cihazın bağlantısını kesmek için USB kabloyu çıkartın. Şimdi ise Huawei P9 Lite’a dönerek dosya yöneticisine girin ve ”dload” adlı yeni bir klasör oluşturun. ROM dosyalarınızdaki update.app dosyasını, yeni oluşturduğunuz dload adlı klasöre taşıyın. Dosya taşıma işlemi gerçekleştikten sonra Huawei P9 Lite’ı güç tuşuna basılı tutarak kapatın.

Son olarak, Ses kısma, Ses açma ve Güç tuşuna aynı anda basılı tutun. Bu sayede Huawei P9 Lite Stock ROM yükleme işlemi otomatik olarak başlayacaktır. Konu ile ilgili sorun yaşarsanız veya geri bildirimde bulunmak isterseniz, forum sayfamızı ziyaret ederek uzman ekibimize iletebilirsiniz.



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