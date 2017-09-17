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Apple’ın yeni akıllı telefonu iPhone X‘te donan uygulamayı kapanmaya zorlamak için ne yapılması gerektiğine değineceğiz. iPhone’da arka planda çalışan uygulamaları tamamen kapatmak bellekte boş alan açabiliyor ve ilgili uygulamalar arka plan işlemleri yürütmeyeceği için işlemciyi de meşgul etmiyor. Herhangi bir uygulamada donma / yanıt vermeme durumuyla karşılaştığınızda ilgili uygulamayı doğal olarak kapanmaya zorlamak isteyeceksiniz. Ana ekran tuşu barındırmayan iPhone X akıllı telefonda bu işlem diğer iPhone modellerinden daha farklı bir yöntemle uygulanabiliyor, peki iPhone X‘te donan uygulamayı kapanmaya zorlamak için ne yapılmalı?

iPhone X: Donan Uygulamayı Kapanmaya Zorlamak

iOS 7’den bu yana iPhone’ların çoğunda uygulamaların kapanması aynı kaldı ve iOS 11’de de durum aynen devam ediyor. Yani ana ekran butonuna çift tıklayıp yanıt vermeyen uygulamanın penceresini yukarı doğru hızlı şekilde kaydırmanız gerekmekte. iPhone X, ana ekran tuşu olmayan tek iPhone olduğundan farklı bir şey yapmanız gerekiyor.

iPhone X akıllı telefonda uygulamaları kapanmaya zorlamak hayli yenilikçi bir jestle mümkün ama biraz pratik yapmanız şart. Uygulamalar arasında geçiş sağlayan arayüze erişmek için ekranın alt kısmından orta – üste doğru kaydırma yapın, uygulama kartları görünene dek parmağınızı ekrandan çekmeyin.

Arka planda çalışan uygulamaları görüntülemek için sağa veya sola doğru kaydırma yapabiliyorsunuz. Kapanmaya zorlayacağınız uygulama kartına gelip yukarı doğru hızlıca kaydırma hareketi yapmanız yeterli olacaktır; uygulama kapatılacaktır.



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