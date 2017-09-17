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Samsung Galaxy Note 8 stock ROM kurulumu için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Samsung’un 2017 yılı amiral gemisi akıllı telefon modellerinden Galaxy Note 8 iddialı teknik özellikleri ve şık tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Cihaza diğer üst düzey Samsung modelleri gibi yoğun bir geliştirici ilgisi söz konusu, bu nedenle çeşitli custom ROM’lar hazırlanma sürecinde. Bir noktada yüklediğiniz custom ROM’dan stock ROM’a geri dönmek isteyebilirsiniz. Brick olan cihazı tekrar kullanılabilir hale getirmek için de stock ROM yüklemeniz gerekebilir. Samsung Galaxy Note 8 stock ROM kurulumu kolayca gerçekleştirilebiliyor.

Samsung Galaxy Note 8 Stock ROM Kurulumu

Cihazınızın CSC kodunu öğrenmeli ve o varyantla uyumlu ROM’u indirmelisiniz. Türkiye’deki cihazlarda bu kod TUR, cihazınız yurtdışından geldiyse o kodu öğrenmeniz gerek.

Mega İndirme Bağlantıları

SamMobile İndirme Bağlantıları

Gerekli Araçlar

Galaxy Note 8’e Stock ROM Yüklemek

Akıllı telefonunuzu kapatın.

Cihazı download modunda çalıştırın. Bunun için Ses azaltma + Bixby + Güç butonlarına birlikte basılı tutmanız gerekecek.

Ekranda Samsung logosu belirdiğinde ve uyarı mesajıyla karşılaştığınızda ses artırma butonuna basın. Download moduna girecektir.

Üstteki bağlantıdan Odin veya Prince Comsy’s Odin aracını indirin, arşivden çıkarın ve EXE dosyasını yönetici olarak çalıştırın.

Galaxy Note 8 akıllı telefonu bilgisayarınıza USB kablosuyla bağlayın. Odin arayüzüde ADDED!!! uyarısını görebilmeniz lazım.

İndirdiğiniz ZIP uzantılı firmware dosyasını genişletin ve TAR imaj dosyasını elde edin. AP kutucuğuna tıklayın ve bu TAR dosyasını seçin.

Auto Reboot ve F.Reset Time seçeneklerinin etkin olmasına dikkat edin.

Start butonuna tıklayınca flash’lama işlemi başlayacaktır. Yazılım arayüzünde PASS uyarısı belirdiğinde işlem başarıyla gerçekleşmiş demektir.



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