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Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus’a Galaxy Note 8 ROM’u yüklemek için izlenmesi gereken aşamaları anlatacağız. Galaxy Note 8 akıllı telefonun tanıtımı başarıyla gerçekleştirildi ve cihaz ilk günlerde 600.000 ön sipariş aldı. Akıllı telefonda Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi versiyonu ile Samsung Experience 8.5 arayüzü bulunmakta. S serisi cihazlar ise şu an Nougat 7.0 versiyonundalar. Nemesis ROM geliştiricisinin hazırladığı; Galaxy S8 ve S8 akıllı telefonla uyumlu Galaxy Note 8 ROM portu ile bu akıllı telefonlarda Galaxy Note 8 arayüzünü kullanmak mümkün hale geliyor. Tabii bazı koşulların sağlanması gerekmekte ve resmi bir çözüm olmadığı için sorun yaşamak ihtimal dahilinde. Kurulum sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlarda sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu belirtelim.

Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus’a Galaxy Note 8 ROM’u Yüklemek

Galaxy S8 ve S8+ Akıllı Telefona Galaxy Note 8 ROM Port Kurulumu

Akıllı telefonunuzda TWRP recovery kurulumunun gerçekleştirildiğinden ve root erişiminin sağlandığından emin olun.

ROM dosyasını üstteki bağlantı aracılığıyla indirin ve akıllı telefonunuza transfer edin.

Cihazı kapatın. Recovery modunda başlatın.

TWRP menüsünde öncelikle Backup seçeneğine gidin ve tam bir Nandroid yedeği oluşturun.

Wipe menüsüne gidin, system ve data partisyonlarında temizlik yapın.

Install seçeneğine dokunun, ROM dosyasını seçin ve flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

Root erişimini sağlamak için Magisk veya SuperSU’yu flash’layın.

Akıllı telefonunuzu yeniden başlatabilirsiniz.

İlgili ROM’un XDA sitesindeki konusuna buradan ulaşabilir, güncellemeleri takip edebilirsiniz.



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