⁠⁠⁠







Bildirim alanında bir simge görmeseniz bile bunu aşağı çektiğinizde bir bildirim olduğunu fark edebilirsiniz. İşte bu sesli ya da titreşimli uyarı olmadan gelen bilgilere sessiz bildirim deniliyor. Sessiz kalmasının nedeni diğer bildirimler kadar önemli ve acil olmaması.

Android: Sessiz Bildirimler ve Getirileri

Acil olmayan ve derhal bakılması gerekmeyen bildirimler sonrasında cihaz kullanıldığında kontrol edilebilir ve iş işten geçmiş olmaz. Google Haritalar örneğinde bölgedeki trafik durumuyla ilgili bir güncelleme sessiz bildirim olarak gelebilir ama evdeyseniz bunu görmenize gerek yok. Sadece hareket halindeyseniz anlamlı.

Kullanıcıların bazıları uygulamalardan gelen çok sayıdaki bildirimden rahatsız olabiliyor. Sessiz bildirimlerse bu sorunu biraz azaltacak gibi görünüyor. Şu ana kadar sessiz bildirimleri öncelikli olarak Google imzalı uygulamaların kullandığını görüyoruz.

Örneğin Google Play Music kullanarak dinlediğiniz bir sanatçı varsa buna ait yeni albüm bilgisi sessiz bildirim olarak gelebiliyor ve bu rahatsız edici olmadan bilgi veriyor yani ideal bir senaryo. Aynı zamanda kısa süre önce arama yaptığınız bir maça ait skor bilgisi sessiz bildirim olarak gelebilir ve sadece kontrol ettiğinizde görebilirsiniz.

Android Oreo Farkı

Android Oreo ile birlikte artık diğer bildirimleri de bu şekilde sessiz bildirime dönüştürmek mümkün! Buna olanak verense Oreo ile gelen yeni bildirim kanalları. Bildirimlere ait sınıflar sayesinde sessize almak kolaylaşıyor. Örneğin düzenleme yaparak ekran görüntüsü çekince gelen bildirimi tamamen devre dışı bırakabilirsiniz. Oreo ile gelen çok öne çıkmayan ama hayat kolaylaştıran bir diğer ilerleme denebilir.



⁠⁠⁠





