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Android‘li akıllı telefonlarda uzun ekran ve sayfalarda ekran görüntüsü almak için faydalanılabilecek iki uygulama ile karşınızdayız. Akıllı telefonlarımızdaki ekran görüntüsü alma özelliği cihazların basit ama en faydalı özelliklerinden birisi. Gördüğümüz bir içeriği arkadaşımıza iletmek veya bir kenara atmak için ekran görüntüsü alabiliyoruz. Tabii bu işlemde de bazı kısıtlamalar yok değil, zaman zaman uzun ekran ve sayfaların ekran görüntüsünü tek hamlede almamız mümkün olmuyor. Xiaomi gibi bazı üreticiler akıllı telefonlarına uzun içerikler için ekran görüntüsü alma özelliği dahil etseler de bu seçenek tüm cihazlarda mevcut değil. Dilerseniz Android‘de uzun ekran ve sayfalarda ekran görüntüsü almak için faydalanabileceğiniz uygulamalara daha yakından bakalım.

Android: Uzun Ekran ve Sayfalarda Ekran Görüntüsü Almak

LongShot

Google Play uygulama mağazasından ücretsiz yüklenebilen LongShot işlevini zaten adında da sade şekilde ortaya koyuyor. Uygulamanın odaklandığı işlev uzun ekran görüntüleri alma. Uygulamayı açın, Capture seçeneğine dokunun. İşaretlemeye mevcut ekranla başlayın ve aşağı doğru yavaşça kaydırma hareketi yapın. Sonuç uzun bir ekran görüntüsü olacaktır. Uygulama, arayüzünde reklamlar barındırıyor fakat ekran görüntülerine filigran eklemiyor.

Scroll Capture

Bu uygulama web sayfalarının ekran görüntülerini almak için mükemmel. Ekran görüntüsü almak istediğiniz web sitesini açın ve ardından bu uygulamanın yakalama butonuna dokunun. Ekran görüntüsü birkaç saniye içinde hazır hale getirilecektir. Scroll Capture uygulamasının da Google Play mağazasından ücretsiz indirilebildiğini belirtelim.





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