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Fabrika ayarlarına sıfırlanan Samsung telefonda Google hesabı doğrulama ekranını aşmak için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Fabrika ayarlarına sıfırladığınız Samsung akıllı telefonda ‘Hesabınızı doğrulayın – Bu cihaz sıfırlandı. Devam etmek için önceden bu cihazda senkronize edilen bir Google Hesabı ile oturum açın.’ uyarısıyla karşılaşabilirsiniz. Daha önceki Google hesabınızla devam edeceksiniz sıkıntı yok ama Google hesabınızı değiştirdiyseniz, eski Google hesabınızın şifresini unuttuysanız ve sıfırlayamıyorsanız ya da ikinci el bir cihazda böyle bir uyarıyla karşılaşıyorsanız doğal olarak bu ekranı aşmak isteyeceksiniz. Bu özellik Android 5.0 Lollipop ile birlikte Google tarafından tanıtıldı ve Factory Reset Protection (FRP) adını taşıyor. Galaxy J5, J7, Galaxy C5, Galaxy Note 5, S6 Edge, S7 Edge, Galaxy S8 ve S8 Plus gibi güncel cihazlarda bu özellik mevcut. Fabrika ayarlarına sıfırlanan Samsung telefonda Google hesabı doğrulama ekranını aşmak için aşağıda anlattığımız işlemleri uygulayabilirsiniz.

Fabrika Ayarlarına Sıfırlanan Samsung Telefonda Google Hesabı Doğrulama Ekranını Aşmak

İşleme başlamadan önce bir kişisel bilgisayara ya da OTG kablosuna ihtiyacınız olacak.

OTG kablosuna sahipseniz bu aşamaları takip edebilirsiniz:

FRP Bypass APK dosyasını bu bağlantıdan indirin.

APK dosyasını USB belleğe kopyalayın.

USB belleği OTG kablosuyla akıllı telefonunuza bağlayın.

Flash belleği akıllı telefona bağladığınızda dosya yöneticisi uyarı verecek, belleğin içeriğine erişin ve APK dosyasının üzerine dokunarak yüklemeyi gerçekleştirin.

Akıllı telefon ayarlarına erişebiliyor olmanız lazım. Aşağı doğru kaydırma yapın ve Backup and reset‘i bulun.

Factory data reset‘e dokunun; Reset device veya Erase everything‘i seçin.

Cihazınız yeniden başlayacaktır, açılış biraz zaman alabilir.

OTG kablosu yerine bir PC’den de yardım alabilirsiniz.

SideSync‘i indirin ve yükleyin.

Bilgisayarınızda SideSync yazılımını çalıştırın ve akıllı telefonunuzu bilgisayarınıza USB kablosuyla bağlayın.

Ekran görüntüsündeki arayüz ile karşılaşmanız gerek.

Chrome’u seçin ve https://goo.gl/iao0ya bağlantısına giderek APK dosyasını indirin.

APK dosyasını indirdikten sonra Samsung Apps’i açmak için geri dokunun. SideSync’i cihazınıza kurmanızı isteyecek, bunun yerine ES File Explorer uygulamasını arayacak ve kuracaksınız.

Kurulumu tamamlanınca ES File Explorer uygulamasını çalıştırın.

Download klasörüne gidin ve üstteki bağlantıdan indirdiğiniz APK dosyasını yükleyin.

Settings menüsü açılacaktır, aşağı doğru kaydırma yapın ve Backup and reset‘e dokunun.

Factory data reset ve Reset device seçeneklerini takip edin.

NOT: Bu yöntemlerden birisiyle sonuç alan kullanıcılar olduğu gibi sonuç alamayan kullanıcılar da var. Kesin olarak işe yaradığını söylemek mümkün değil.



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