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Akıllı telefon üreticileri, hangi marka olursa olsun en iyi özellikleri doldurup tüketicilerin karşısına koyuyorlar. Bunu eleştirecek değiliz ancak farklı bir bakış açısı ile yaklaşmak gerek. Sahip olduğunuz en güçlü işlemci, en iyi ekran, en yüksek bellek miktarı ve en yüksek MP’lik kamera gün içinde 7-8 saatten sonra pili sıfıra indirirse o an bunların cazibesi sona ermez mi? Üstelik bir de 4-5 bin TL vermişken… Bizim “akıllı telefon” anlayışımıza göre bu özellikleri ne kadar süre ile kullanabildiğiniz de önemli. Seruma bağlı gibi powerbank’a bağlı yaşayan son model bir cihaz bize göre çöp. Ürün geliştirirken buna da gereken özenin verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu seferki incelememizde yaklaşık bir ay gibi bir süre boyunca her gün kullandığımız Lenovo P2 yer alıyor. Lenovo P2 dengeli bir donanıma ve tüm rakiplerini kıskandıracak bir pil ömrüne sahip. Üstelik 5100 mAh’lık piline rağmen bunu hiç belli etmiyor. İncelememizin sonuna geldiğinizde “akıllı telefon” anlayışınız değişebilir, bizden söylemesi.

Lenovo P2 İnceleme

Akıllı telefon üreticileri artık renk seçeneği olayını her seviyede kullanıcılara sunmaya çalışıyor. Seçeneklerin sadece siyah ve beyaz ile sınırlı olduğu günler bir hayli geride kaldı. Normalde Lenovo P2 konumundaki bir cihazın, yani ilk altın özelliği 5100 mAh olan bir cihazın farklı renk seçeneklerine sahip olması beklenmez ancak firmanın burada gösterdiği esneklik oldukça iyi. Koyu gri ile birlikte altın sarısı renk seçeneği de mevcut. Test süresince koyu gri renkli model bize eşlik etti. Lenovo P2’nin ilk etapta bir önceki seriye göre olan farklılıklarına kısaca bir değinelim. Ekran boyutu değişmedi, çözünürlük yine Full HD ancak ekran paneli bu kez Super AMOLED. Yani artık süper parlak ve canlı görüntüler bizi bekliyor. Bu çok önemli bir artı. İşlemci yönünde olması gerektiği gibi önemli bir iyileştirme var ve sekiz çekirdekli Snapdragon 625 kullanılması gayet iyi bir seçim. 14 nm süreçle üretilen 2.0 GHz’lik bu işlemciyi stres altına sokmak oldukça zor. 4 GB yüksek bellek miktarı performansın ipuçlarını veriyor. Pil tarafında 100 mAh’lık bir artış var ancak bunun tasarıma olan etkisine bakmak gerek. Lenovo P2, bir önceki modele göre 10 gram daha hafif ve 177 gram seviyesinde. Kalınlık da 1.4 mm azalarak 8.3 mm seviyesine gelmiş durumda. Dışarıdan bakan bir kimse asla Lenovo P2’ye standart bir akıllı telefonun iki misli bir pil kapasitesine sahip olduğunu fark edemez. Sadece biraz ağırlık farklı var ancak alışılamayacak düzeyde değil; aksine güven veriyor.

Tasarımsal ve kullanım odaklı detaylara geçmeden önce teknik özelliklerden ilerleyelim. Cihazın ölçü ve kalınlık değerlerini söyledik. 5.5 inç ekran taşıyan gövde 153 x 76 mm ölçülere sahip. Ön yüzün yüzde 71.7’lik alanı ekran tarafından kullanılıyor. Sistem kontrolü için gerekli olan dokunmatik tuşlar ekran içine alınmış. Alt taraftaki Home tuşu aynı zamanda parmak izi okuyucu işlevine sahip. Çift SIM kart desteği de önemli bir avantaj. Lenovo P2’yi sınıfındaki en güçlü model haline getiriyor. Ekran konusunda söylenecek en ufak bir söz yok. Full HD ve Super AMOLED deyince aklınıza gelen ekran aynen Lenovo P2’de de yerini almış durumda. Corning Gorilla Glass 3 de eklenmiş ve böylece sağlamlık artıyor. Yine de ağırlığı yüzünden cihazı düşürmenin biraz daha tehlikeli olduğunu belirtmeyi isteriz. Üstelik alüminyum gövde için de bu pek istenen bir senaryo değil. Kutudan gelen kılıf bu noktada size yardımcı olacaktır. Kutudan gelen diğer aparatlar ise ekran koruyucu film ve OTG dönüştürücü. OTG dönüştürücü hem dışarıdan USB bellek veya klavye / fare gibi bileşenlerin bağlanmasını sağlıyor, hem de farklı cihazların şarj edilmesini. Yani Lenovo P2’nin bir powerbank özelliği de var. Günün ortasında şarj yüzünden can çekişen rakip modellere yardım eli uzatabiliyor. 🙂

Lenovo P2 kutusundan Android 6.0.1 işletim sistemi ile birlikte geliyor ancak internet bağlantısını yaptığınız anda Android 7.0 güncellemesi gerçekleşmiş oluyor. Kısacası hemen günümüze ayak uydurmayı başarıyor. Root konusunda da çaresiz değilsiniz. OEM kilidi açma süresi 14 gün ve bu sürenin sonuna geldiğinde root işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Sitemizde bu konuda bir rehber mevcut. Denemelerimizde root işlemini başarı ile gerçekleştirdik. Depolama alanı 32 GB olarak sunuluyor ancak Micro SD kart kullanımı ile 256 GB seviyesine ulaşabilirsiniz. Burada şöyle bir engel var. Eğer ikinci SIM kart yuvası dolu ise Micro SD kart kullanma şansınız yok. Ortak kullanılan bir yuva tasarımına gidilmiş.

Merak edilen yönlerden birisi hiç şüphesiz kamera. 13.0 MP’lik arka kamera ve 5.0 MP’lik ön kamera günümüz şartları için en iyisi değil ancak bekleneni karşılıyorlar. Arka kameranın f/2.0 diyafram açıklığı, otomatik odak özelliği ve çift renkli LED flaşı gece çekimlerinde kaliteyi yükseltiyor. Video olarak elde edilen değerler 2160p @ 30fps. Ön kamerada ise f/2.2 diyafram açıklığı var ve 1080p çözünürlükte video kaydı alınabiliyor. Açık olmak gerekirse Lenovo P2 bu noktada üç senelik cihazlarla aynı donanımı sunuyor. Kesinlikle yeterli seviyede ancak en iyisi değil. Zaten en iyisi olsa bu fiyata da sunulamazdı. Açık konuşmak gerekli.

Lenovo P2’nin sağ tarafında güç ve ses tuşları var. Üst tarafında ise sadece 3.5 mm’lik kulaklık girişi ve ses yalıtımında görevli ikinci bir mikrofon mevcut. Sol tarafta ise SIM / Micro SD tepsisi ve düşük güç tüketimi tuşu var. Mekanik olan bu tuş kaydırıldığında telefon tarih öncesi bir seviyeye geliyor; tabii bunun nedeni sizi iletişimden geri bırakmamak. Bu modda çağrı cevaplayabilir, SMS gönderebilir ve rehberden kişi seçip arama yapabilirsiniz. Diğer tüm özellikler kapanıyor ve ekran siyahlaşıyor. Mobil veri kapanıyor, konum servisi kapanıyor, Bluetooth devre dışı kalıyor. WhatsApp bile işlemiyor yani. 🙂 Çok zor durumlarda kullanabilirsiniz ancak biz bir aylık sürede bir kez bile kullanmaya gerek duymadık. Çok yoğun bir kullanımla bile şarj süremiz iki günü aştı. Tüm günü internette geçmeyen standart bir kullanıcı rahatlıkla dört günü görecektir. Fabrika verilerine göre pil tam dolu iken 768 saatlik bir 3G bekleme süresi elde ediliyor. Bu 32 gün demek. Yani bir aydan fazla. Konuşma süresi ise 79 saat olarak belirtiliyor ki bu da üç gün demek. Gerçekten iddialı değerler ve gerçekçi olduğunu biz de onaylamakta şüphe duymuyoruz.

Lenovo P2’nin kablosuz bağlantıları arasında 4G elbette var. Wi-Fi olarak 802.11ac desteği de mevcut. Bluetooth 4.1, A-GPS destekli GLONASS ve GPS de olmazsa olmazlar arasında. Ek olarak NFC ve FM radyosu da var. Kablosuz şarj mevcut değil. Bir eksiklik mi? Tabii ki değil. USB bağlantısının OTG desteğinden bahsettik ancak standart 2.0 olarak destekleniyor. Yani 3.0’ın yüksek aktarım hızı geçerli değil. Bunu da bir eksiklik olarak gösteremeyiz. Yer alan sensörler ise ivme ölçer, jiroskop, yakınlık ve pusula şeklinde. Jiroskopun bir diğer anlamı ise ürünle birlikte VR deneyimi yaşayabilecek olmanız. Bu alandaki gelişmeleri yakından takip edenler için belirtelim istedik.

Gelelim değerlendirme kısmına. Lenovo P2 eğer ince bir telefon takıntınız yoksa düşünmeden almanız gereken bir model. Telefonun çok da kalın olmadığını göreceksiniz ancak piyasadaki kalın modeller arasında. 8.7 mm’yi biz pek kalın olarak saymayı istemiyoruz. Sonuçta 5100 mAh’lık rekor düzeyde bir pil var. Super AMOLED ekran kesinlikle enfes. En parlak güneş altında bile çok rahat bir okuma sağlıyor. Android 7.0 güncellemesi kutudan çıkar çıkmaz geldi. Root işlemi iki hafta bekletse de orta seviye zorlukla uygulandı. İşletim sistemi çer çöp uygulamalarla dolu değil ve aksine pırıl pırıl. Hatta çift uygulama çalıştırıcı -mesela WhatsApp için- dahili telefon kaydı özelliği vb. gibi olmazsa olmaz faydalı uygulamalar doğrudan ROM içine gömülmüş ve menülerde sunulmuş. Bu aslında her Android cihazda olması gereken bir özellik. Müzik dinlemek isteyenler için hoparlör gücü de kulaklık çıkış gücü de enfes. Stüdyo kulaklığı ile test ederek bunu tescil edebiliriz. Kameraları dediğimiz gibi birkaç sene öncesinin modellerindeki kalite ile eşdeğer olarak değerlendiriyoruz. Baskı almak için de gece çekimi için de yeterli ancak en iyisi değil.

Lenovo P2’ye ne kadar verirsiniz? İşlemciyi düşünün, ekranı düşünün, Android 7.0’ı, çift SIM desteğini, bitmek bilmeyen pili, root atılabilirliğini ve FM radyoyu… 2199 TL’lik fiyat bu cihaz için sonuna kadar değer değil mi? Bizim “akıllı telefon” anlayışımıza göre Lenovo P3 gelene kadar piyasanın en iyi akıllı telefonu olacak. Bu arada fiyat 1349 TL civarında. İnanmayan Google’dan bakabilir, haydi almayan kalmasın! Görüşmek üzere. 🙂 Cihazla ilgili soruları forum sayfamızdan bizlere iletebilirsiniz.



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