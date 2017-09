⁠⁠⁠







Moto G4 Plus Android 8.0 Oreo güncellemesi ile ilgili bir gelişme söz konusu. Motorola Android 8.0 Oreo güncellemelerini alacak olan akıllı telefonlarının listesini yayınladıktan sonra, birçok kişi 18 aydan daha kısa süre önce piyasaya sunulan G4 ailesinin tamamının bu listede yer almadığını fark etti. Bunu takiben, şirketin G4 Plus ile ilgili bir bilginin içeriğini değiştirdiği keşfedildi; başlangıçta Oreo güncellemesini alacağı açık bir şekilde söylenen cihaz için bu ifadenin daha sonra geri çekildiği anlaşıldı. Tahmin edebileceğiniz üzere bu tablo G4 serisi akıllı telefon kullanıcılarını memnun etmiş değil. Durumun büyük çapta bir soruna dönüşmesini istemeyen Motorola, Moto G4 Plus akıllı telefonun Android 8.0 Oreo güncellemesini alacağını resmi olarak açıkladı. G4 ve G4 Play akıllı telefonlar ise yola Android Nougat versiyonuyla devam edecek.

Moto G4 Plus Android 8.0 Oreo Güncellemesi

Motorola’dan yapılan resmi açıklamada pazarlama materyallerinde bir içerik hatasının olduğu ifade edildi ve yanlış veri için özür dilendi. Moto G ailesinin genel olarak kullanıma sunulduktan sonra büyük çaplı tek Android güncellemesi aldığı belirtiliyor ve Moto G4 serisi cihazların da Android Nougat güncellemesini aldığı vurgulanıyor. Bu nedenle esasında Moto G4 Plus için Android Oreo güncellemesi düşünülmüyordu fakat firma kullanıcı memnuniyetini sağlamak adına Moto G4 Plus için de Android Oreo güncellemesinin yayınlanacağını duyurdu. Bu, daha önce planlanan bir güncelleme olmadığı için henüz bir tarih verilmiş değil.



⁠⁠⁠