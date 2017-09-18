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Samsung’un Vulkan API’yi destekleyen ilk akıllı telefonlarından olan Samsung Galaxy S7 edge, hem daha yüksek performans, hem de daha uzun süre dayan bir pil ömrü sunuyor. Samsung Galaxy S7 edge, 3D kavisli ve aynı zamanda pürüzsüz olan arka yüzeyi ile konforlu bir tutuş deneyimi yaşatıyor. Bunun yanı sıra Samsung Galaxy S7 edge, suya ve toza karşı dayanıklı olması ile kendinizi güvende hissetmenizi sağlıyor. Öte yandan Samsung Galaxy S7 edge’in, edge paneline sık kullandığınız uygulamalarınızı eklediğinizde hayatınıza pratiklik kazandırıyor. Bu yazımızda Samsung Galaxy S7 edge Stock ROM yükleme adımlarını ele aldık. Siz de göstereceğimiz adımları uygulayarak, Samsung Galaxy S7 edge’i güncellemelerinden arındırılmış hale getirebilirsiniz.

Odin

Cihazınıza ait ROM dosyasını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Samsung Galaxy S7 edge Stock ROM Yükleme

İlk olarak size vermiş olduğumuz bağlantı üzerinden Odin programını indirin ve kurulum işlemlerini gerçekleştirin.

Şimdi ise Samsung Galaxy S7 edge’in USB hata ayıklama modunu aktif hale getirmeniz gerekiyor. Bunun için öncelikle Ayarlarına girin ve Geliştirici seçeneklerini bulun.

Eğer Ayarlar menüsünde Geliştirici seçeneklerini göremediyseniz, tekrar Ayarlara geri dönerek Cihaz hakkında kısmına girin ve Derleme numarası yazan yere ard arda basın. Bunun sonucunda ekranınıza ”Artık bir geliştiricisiniz” diye bir uyarı geldiğinde, yeniden Ayarlar kısmına geri dönün ve Geliştirici seçeneklerine girin. Hata ayıklama bölümünde yer alan USB hata ayıklama modunu başlatmak için karşısında gördüğünüz sürgüyü sağa doğru kaydırın. Bu sayede USB hata ayıklama modunu aktif etmiş olunuz ve sonrasında Samsung Galaxy S7 edge Stock ROM yükleme işlemlerine devam edin.

Ardından Samsung Galaxy S7 edge’e dönerek Ses kısma, Güç ve Home tuşlarına eş zamanlı basarak Download mode ekranının gelmesini sağlayın.

Download mode ekranı geldiğinde ise bir kez Ses yükseltme tuşuna basarak, cihazı USB kablo yardımıyla bilgisayara bağlayın.

Bilgisayara bağlamış olduğunuz cihazınızı, Odin algıladığı anda sol taraftaki ID:COM yazısının alt kısmında yer alan kutunun rengi değişecektir.

Şimdi ise AP yazan yere tıklayarak ROM dosyanızı seçin. Son olarak ise Samsung Galaxy S7 edge Stock ROM yükleme işlemini başlatmak için Start butonuna basın.

İşlem sona erdiği zaman sol tarafta PASS! yazısını göreceksiniz. Konu ile ilgili geri bildirimde bulunmak isterseniz forum sayfamızı ziyaret edebilir ve oradaki uzmanlarımıza iletebilirsiniz.



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