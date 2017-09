⁠⁠⁠







USB Hata Ayıklama seçeneği kapalı ekranı kırık Android telefondan veri kurtarmak için izlenmesi gereken aşamalara göz atacağız. Güncel akıllı telefonlar her ne kadar hayli başarılı donanımsal özellikler barındırsa ve her geçen yıl daha da güçlenseler de dayanıklılık her zaman için sorun olmaya devam ediyor. Elden / masadan düşürülen, darbe alan cihazların ekranları kolayca kırılabiliyor, çoğunlukla dokunmatik özellik bozuluyor ya da ekrandan görüntü gidiyor. USB Hata Ayıklama seçeneği etkin olan akıllı telefonları bilgisayara bağlayıp verileri çekmek kolay ama bu özelliğin devre dışı olduğu akıllı telefonlarda verileri yedeklemek hayli sıkıntılı.

USB Hata Ayıklama Seçeneği Kapalı Ekranı Kırık Android Telefondan Veri Kurtarmak

Bu durumdaki bir akıllı telefonda yapabileceğiniz iki şey var. Ekrandan görüntü gitmemişse ve akıllı telefonun OTG desteği varsa bir adet OTG kablosu edineceksiniz ve Android telefonunuza bu kablo aracılığıyla bir fare bağlayacaksınız. Fare imleci ekrana gelecektir. Settings – About Phone (Ayarlar – Cihaz Hakkında) menüsüne gidin ve Build Number (Yapı Numarası) seçeneğine art arda 7 kez dokunun. Developer Options (Geliştirici Seçenekleri) menüsü aktive olacaktır. Settings (Ayarlar) menüsü altından bu menüye gidin ve buradaki USB Debugging (USB Hata Ayıklama) seçeneğini etkinleştirin. Bu seçeneği etkinleştirince Windows bilgisayarınıza yükleyebileceğiniz herhangi bir veri kurtarma yazılımıyla dosyalarınızı kolayca alabilirsiniz.

Peki USB Debugging (USB Hata Ayıklama) seçeneği etkin değilse ve cihazın ekranında görüntü yoksa ne yapacaksınız? Bu durumdaki cihazlar için dr.fone toolkit for Android yazılımı mevcut fakat bu özellik yalnızca belirli Samsung modellerinde geçerli. Ne yazık ki başka cihazlarda bu özellikten yararlanmak mümkün değil. Bu yazının kaleme alındığı dönemde Galaxy Note 3,Note 4, Note 4 Edge, Note II, S3, S4, S4 Active, S4 Mini, S5, S5 Duos, S6, S6 Edge, S6 Edge Plus akıllı telefonlar destekleniyordu. Yazılımın ücretli bir çözüm olduğunu da belirtelim.

Cihazınız bu durumdaysa ve ilgili Samsung modellerinden biriyse yazılımı bilgisayarınıza yükleyin ve çalıştırın. Data Extraction (Damaged Device) seçeneğine tıklayın.

Kurtarmak istediğiniz veri tipini seçin.

Ekranın dokunmatik özelliği bozulmuşsa ilk seçenek, ekran açılmıyorsa ikinci seçenekle devam edin.

Cihaz modelini ve varyantını seçin. Burada doğru tercihleri yapmak önemli, aksi takdirde brick olma ihtimali yüksek.

Zaten cihaz modelini doğrulamanız da isteniyor.

Sonraki aşamada akıllı telefonunuzu Download moduna almanız lazım. Cihazı kapatın. Ses azaltma, güç ve ana ekran tuşlarına basılı tutun. Cihaz titreşip tepki verince ses artırma butonuna basın.

Yazılım verileri analiz edecek ve indirmeye başlayacak.

Akıllı telefondaki verilere göz atabilecek ve dilediklerinizi kaydedebileceksiniz.





⁠⁠⁠