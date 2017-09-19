5.2 İnç Full HD Ekranlı ve 23 MP Kameralı Asus Zenfone V

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Beklenen an geldi ve Asus’un beğeni gören Zenfone serisi akıllı telefonlarının sonuncusu olan Zenfone V modeli firmanın ABD sitesine eklendi. Tamamen yeni olan bu cihazın ürün sayfasına bakınca ilk etapta sadece ABD’deki Verizon kullanıcılarına sunulacağı söyleniyor ama Verizon tarafından böyle bir duyuru olmadı. Diğer yandan Asus’un Zenfone modellerini diğer ülkelerde de sunduğu düşünülürse başta Verizon ile sınırlı olsa bile Zenfone V modelini ABD dışında da görüyor olacağız. Şimdi isterseniz cihazda yer alan teknik özelliklere bakalım.

Asus Zenfone V Teknik Özellikleri

Daha kolay taşınabilen bir gövde olması açısından 5.2 inç genişlikli bir Full HD AMOLED ekran tercih edilmiş. Anlaşılan Apple’ın ve hatta LG’nin de AMOLED seçmesinden sonra geriye kalan IPS ekranların da yerini AMOLED ekranlar almaya başlıyor olacak. Full HD olmasının getirisi oyunlar sırasında en yüksek performansı elde edebilmek ve zaten 5.2 inç için daha üstüne gerek yok. İşlemci olaraksa Snapdragon 820 seçilmesi biraz şaşırtıcı çünkü bir zamanların amiral gemisi olsa da artık öyle değil.

Asıl ilgi çekici yanlardan biri arka kısımda yer alan 23 MP kamera ama dual yapıda değil. f/2.0 değerine sahip alıcı sayesinde net çekimler yapabilir. Beğeni kazanan yansa optik titreşim kesme içermesi. 4 GB RAM bellek ve 32 GB depolama alanı günümüz şartlarında hiç de abartı değil. microSD kartlarla depolama alanı arttırılabiliyor.

8 MP selfie kamerası içeren Asus Zenfone V ile 3000 mAh kapasiteli batarya geliyor ve USB Type-C fişi içeriyor. PowerDelivery 2.0 desteğiyle hızlı şarj mümkün. Sadece Asus sitesinde yer aldığı için fiyatı ve çıkış tarihi belli değil.



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