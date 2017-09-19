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Eski bir Android cihazınız varsa bunu farklı amaçlar için kullanabilirsiniz. Örneğin bir MP3 çalar ya da video oynatıcı olarak medya ortamına dönüşebilir. Bir diğer seçenekse portatif oyun konsolu olarak kullanmak. Buna olanak veren ücretsiz emülatör uygulamaları var.

Android: Eski Cihazı NES Oyun Konsoluna Dönüştürmek

Oyun düşkünleri için iyi bir proje olabilir. Android dünyasının en güçlü oyun emülatörü RetroArch ve libretro esaslı olup çok sayıda taşınabilir konsolu emüle edebiliyor. Bu dosya konusunda tarihi öneme sahip konsollardan biri olan Nintendo imzalı NES’in emülatörüne değiniyoruz çünkü aynı zamanda giriş seviyesi cihazlarla da kullanılabiliyor.

1983 model NES, döneminde en çok satan konsol olmuştu. Ardından Super Mario Bros, Donkey Kong, The Legend of Zelda gibi oyunlar efsaneleşti. Bunlara düşkünseniz ya da denemek istiyorsanız hemen kurun.

En eski Android cihazlarla bile kullanabilirsiniz. ARMv7 esaslı olması yeterli. Emülatörü kurduktan sonra oyunlara ait ROM zip paketlerini bulup ayrı olarak indirmeniz gerekiyor. Ardından OpenGL esaslı olarak diğer oyun konsollarını da emüle edebilirsiniz. Açık kaynaklı uygulamada tasarım başarılı.

ARM sürümünü kontrol etmek için Terminal uygulaması kurup bu komutu girin:

cat /proc/cpuinfo

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