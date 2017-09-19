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Apple’ın kısa süre önce ilan ettiği onuncu yıla özel iPhone X modeli içerdiği çerçevesiz ekran ve Home butonsuz ön panelle soru işaretlerine sebep verdi. Kullanıcılar artık parmak izi değil yüz taramayla doğrulanıyor. Buna benzer çözüm senelerdir Android dünyasında var ve kullanılıyor.

Android: Yüz Tanıma Desteğiyle Ekran Kilidi Açmak

Apple iPhone X ile kızılötesi ışık, üç boyutlu tarayıcı kamera gibi özel donanımlar geliyor. Android cihazlarsa normal ön kamera ile fotoğraf çeker gibi bakıyor yani biraz daha geri. Bu yüzden Android ile gelen çözümün iPhone X kadar sofistike olması beklenemez ama yerine göre yardımcı oluyor. Android 6.0 ve üstü işletim sistemine sahipseniz yüz tanıma özelliğini daha verimli biçimde kullanabilirsiniz.

Android ile ayarlar içine girdikten sonra Güvenlik kısmına girin ve akıllı kilide tıklayın. Mevcut durumda parola ya da PIN kullanıyorsanız doğrulamanız istenecek.

Akıllı kilidin getirisi parola yazmadan cihaz alıcılarıyla sonuca gitmek. Bu yüzden sadece kamera ile sınırlı değil. Android M ile birlikte sistem eklenmişti ama çoğu cihazda parmak izi alıcısı olunca kimse fazla kurcalamadı. Eller ıslak ya da eldiven varsa faydalı gelebilir.

Yüz seçeneğine tıklayın güvenilir yüz girişi için tarama işlemi başlatın. Aydınlık yerde yüzünüzü tam olarak hizalayıp yüzü saran noktaların tümü dolana kadar bekleyin. İşlem bitince farklı ışıklı ortamda, gözlüklü, makyajlı, sakallı vb biçimlerde ek kayıtlar girip başarısını iyileştirebilirsiniz.

Artık son aşamaya gelince bitiş butonuna basın. Yüz tanıma üzerinden ekran kilidi açma devreye giriyor olacak. Telefonu elinize alınca ekrana bakın ve yüzünüzü taramasını bekleyin. Onaylama gelince kildi geçip masa üstünü gösteriyor olacak.



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