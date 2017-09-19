BlueBorne Bluetooth Açığından Etkileniyor musunuz?

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Teknoloji dünyasını yakından takip edenlerin bileceği üzere kısa mesafeli Bluetooth bağlantısıyla ilgili yeni bir açık patlak verdi. Hacker’lar, Bluetooth açık cihazlara erişip dosyaları çalabiliyor. BlueBorne adı verilen bu virüs ne derece tehlikeli ve cihazınızda açık var mı nasıl anlarsınız?

BlueBorne Bluetooth Açığından Etkileniyor musunuz?

Bu açık, Android, iOS, Windows Phone ya da PC fark etmeksizin Bluetooth sistemi içeren tüm cihazları etkileyebiliyor. Bu virüs girince cihazda kontrolü ele geçirebiliyor. Daha fenası Bluetooth açtığınız anda otomatik olarak beklemeden içeri dalabiliyor. Bluetooth kulaklık vb gibi çevre birimine sahipseniz daha bağlantı bile yapmadan Bluetooth açınca verileriniz gidebilir.

BlueBorne Vulnerability Scanner by Armis
BlueBorne Vulnerability Scanner by Armis
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BlueBorne Vulnerability Scanner by Armis
Developer: Armis Security
Fiyat: Ücretsiz

Android kullanıcılara özel sunulan BlueBorne tespit uygulaması sayesinde durumu analiz edebilirsiniz. Uygulamayı hemen indirin ve kurun. Güvenlik firması Armis tarafından geliştirilmiş durumda ve sıkıntı içermiyor.

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Bu uygulamayı açınca ilk olarak kontrol butonu karşınıza gelecek. Araştırmalara katkı sağlamak isterseniz sorulan soruya olumlu cevap verip sonuçlarla katkı yapabilirsiniz.

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Tarama sonucunda büyük olasılıkla cihazınız risk altında ve açık içeriyor bulunacak çünkü 2017 Ağustos güvenlik yamalarını almış cihazlarda bile koruma yok. Yakında çıkacak güncellemeden sonra koruma eklenecek ama cihazınız alacak mı?

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Sonuç olarak eski cihazların güncelleme alarak yamanması beklenmiyor. Yeni cihazlarda bile durum soru işareti. Cihazınızı bu virüsten korumak için Bluetooth kapalı tutabilirsiniz. Sadece ev içi gibi etrafta risk olmayan yerlerde Bluetooth açabilirsiniz.

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