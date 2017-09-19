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Huawei’nin beğeni gören Mate serisine eklenecek en yeni model olan Huawei Mate 10 en sonunda ortaya çıktı. Huawei Mate 8 ve 9 ile tasarım anlamında benzerlik gösteren yeni cihaza ait ilk bilgileri güvenilir kaynaklardan @evleaks paylaştı. Dikkat edileceği üzere son derece ince çerçevelere sahip bir ekranla gelen telefonun ön kısmı 2.5D cam kaplı. Alt ve üst kısımdaki çerçeve boşlukları eşit ve tamamen simetrik. Daha önceki sızıntılarda telefonun farklı versiyonlarının sunulacağı iddia edilmişti. Buna göre Pro sürümü daha gelişmiş olacak ve 5.99 inç AMOLED 1440 x 2880 piksel ekran içerecek.

Huawei Mate 10 Yüzünü Gösterdi

Arka kısımdaki yeni nesil Lecia onaylı kamera sistemi /12 + 20 MP) içerecek. İddialara göre f/1.6 değeriyle karanlık ortamlarda iyi çekimler yapabilecek. Bu sayede LG V30’a kafa tutması bekleniyor. Ön kamera ise 8 MP olacak. Yapay zeka odaklı olarak geliştirilen Kirin 970 işlemciyle gelecek olan Huawei Mate 10 modellerinin resmi duyurusu 16 Ekim tarihinde gerçekleşecek. 6 GB RAM bellek ve 64/128 GB depolama seçenekleri sunması bekleniyor. 7.5 mm kalınlıkta gövdeye rağmen 4000 mAh kapasiteli bataryaya yer verilmiş. Ek olarak IP68 koruması ve Android 8 Oreo işletim sisteminden söz ediliyor yani epey iddialı olacak.



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