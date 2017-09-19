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iOS 11 kurulu Apple iPhone‘da Face ID’yi kilit ekranından devre dışı bırakmak için izlenmesi gereken aşamaları anlatacağız. Face ID Apple’ın yeni doğrulama – güvenlik sistemi ve kendisinden cihazın kilit ekranını aşmak, Apple Pay’i kullanmak üzere faydalanılabiliyor. Touch ID’nin kullanıma sunulduğu ilk dönemleri hatırlarsanız kolayca hack’lenebildiğini biliyorsunuz demektir. Tabii Apple da boş durmadı ve sonrasında güncellemelerle Touch ID’yi daha güvenli hale getirdi. Şimdi Face ID de aynı tehditle karşı karşıya. Kolayca hack’lenemiyor olsa da iPhone X piyasaya çıktığında neler olacağını kimse bilemez. Bu yazımızda Face ID’yi kilit ekranından devre dışı bırakmak için ne yapılması gerektiğine değineceğiz.

iOS 11: Face ID’yi Kilit Ekranından Devre Dışı Bırakmak

Güç düğmesine art arda beş kez basarsanız hem Face ID hem de Touch ID devre dışı bırakılacaktır. Yeniden etkinleştirmek için şifrenizi girmeniz gerekiyor. Face ID yalnızca iPhone X’te çalışıyor ve neyse ki iPhone X’in hala bir güç düğmesi var. Diğer iPhone modellerinden biraz daha uzun ama konumu aynı.

Face ID’yi iOS 11’de kilit ekranından devre dışı bırakmanın daha hızlı bir yolu var. Aynı anda ses seviyesi azaltma ve güç butonuna basarsanız Face ID devre dışı kalacaktır. Ses seviyesini artırma ve güç butonuna basmamaya özen gösterin; iPhone X’te bu tuş kombinasyonuyla ekran görüntüsü alınmakta. Gördüğünüz gibi işlem basit ve pratik şekilde halledilebiliyor.



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