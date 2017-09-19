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Apple iPhone X’te Siri kişisel sesli asistana erişmek için ne yapılması gerektiğini anlatacağız. Günümüzde amiral gemisi konumundaki akıllı telefonlar her geçen yıl ilgi çekici tasarımsal detaylar ve donanımsal özelliklerle donatılıyor ve çıta giderek yükseliyor. İlk iPhone modelini (2G) 2007 yılında kullanıma sunan Apple o tarihten bu yana tüm iPhone modellerinde ana ekran tuşuna yer vermişti. Fakat Eylül 2017’de duyurulan iPhone X akıllı telefonda ana ekran butonu bulunmuyor ve cihazın ön yüzü neredeyse tamamen ekranla kaplı durumda. Ana ekran tuşunun olmaması haliyle ana ekrana dönme, uygulamalar arasında geçiş, Apple Pay hizmetine erişim, uygulamaları kapanmaya zorlama gibi işlemlerin uygulanma şeklini de değiştirdi. Doğal olarak Siri’ye erişimde de farklılık söz konusu. ‘Apple iPhone X’te Siri nasıl açılır?’ sorusuna yanıt veriyoruz.

iPhone X’te Siri Nasıl Açılır?

Neyse ki yakın zamanda kullanıma sunulacak olan iPhone X’te Siri’yi etkinleştirmek inanılmaz derecede kolay ve ana ekran butonu bulunmasa bile alışma süreci oldukça sancısız olacak.

Cihazınız uykuda olsa bile Siri’yi çağırmanızı sağlayan şık “Hey Siri” özelliğine ek olarak, büyük yan tuşa iki ya da üç saniye basılı tutarak Siri’yi iPhone X’inizde harekete geçirebiliyorsunuz. Siri’den çıkmak için ekranın altından yukarı doğru hızlıca kaydırın veya ana ekrana geri dönmek için yan düğmeye hızlıca basın. Gördüğünüz gibi yeni iPhone X’te ana ekran butonu olmasa da çeşitli işlevlere erişim kolay ve pratik şekilde halledilebiliyor.



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