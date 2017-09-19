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Samsung Galaxy Note 8 root ve TWRP recovery yüklemek için izlenmesi gereken aşamalara bakacağız. Android’de root erişimini sağlayarak ileri düzey özelleştirmelere gitmek ve bazı özel uygulamaları kullanabilme olanağına kavuşmak mümkün hale geliyor. Samsung’un 2017 yılı amiral gemisi akıllı telefonlarından Galaxy Note 8’in Exynos işlemcili varyantları olan SM-N950F/FD/X/N’de root işlemini gerçekleştirmek mümkün. ABD varyantları ise henüz desteklenmiyor. Ele alacağımız işlemlerin garantiyi sonlandırdığını, çeşitli riskler içerdiğini ve işlem sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlarda sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu belirtelim.

Samsung Galaxy Note 8 Root ve TWRP Recovery Yüklemek

İndirmeler

Galaxy Note 8 TWRP Recovery 3.1.1-1 – Link (Dosya adı: Galaxy_note_8_twrp-3.1.1-0-greatlte.img.tar)

(Dosya adı: Galaxy_note_8_twrp-3.1.1-0-greatlte.img.tar) Odin – Link

Magisk ZIP dosyası – Link

Magisk Manager APK – Link

Desteklenen Cihazlar

Samsung Galaxy Note 8’in SM-N950F/FD/X/N varyantları (Exynos işlemcili modeller)

Bu işlemleri Galaxy Note 8’in Snapdragon 835 yongasetli varyantları ile diğer akıllı telefon modellerinde kesinlikle denemeyin.

Galaxy Note 8 TWRP Recovery Kurulumu ve Root

Öncelikle cihazınızdaki tüm verileri yedekleyin. Yedekleme için buradaki uygulamalardan yardım alabilirsiniz.

Settings > About phone menüsüne gidin, Build Number seçeneğine art arda 7 kez dokunarak Developer Options menüsünü etkinleştirin. Bu menüdeki OEM Unlocking ve USB Debugging seçeneklerini aktive edin.

İndirmeler bölümünden gerekli dosyaları edinin.

Samsung USB sürücülerini yüklediğinizden emin olun.

Odin yazılımını arşivden çıkarın ve EXE dosyasını elde edin.

Galaxy Note 8 akıllı telefonu kapatın. 6-7 saniye kadar bekledikten sonra Güç + Bixby + Ses azaltma tuşlarına basın ve basılı tutun. Uyarı ekranının gelmesini bekleyin, bu ekran gelince ses artırma tuşuna basın.

Odin yazılımını çalıştırın.

Galaxy Note 8 akıllı telefonu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın. Odin yazılımında Added!! mesajının belirmesi ve ID:COM bölümünün mavi renge bürünmesi gerek.

AP kutucuğuna tıklayın ve TWRP dosyasını (Galaxy_note_8_twrp-3.1.1-0-greatlte.img.tar) seçin.

Options bölümündeki Re-partition ve Auto Reboot seçeneklerinin işaretli olmamasına dikkat edin.

TWRP’yi flash’lamak için Start seçeneğine tıklayın. İşlem başarıyla tamamlanınca Odin’de PASS mesajını görmelisiniz.

Galaxy Note 8 akıllı telefonunuz otomatik olarak download moduna girmeli. Şimdi recovery moduna geçmeniz lazım. Ses Azaltma + Bixby + Güç tuşlarına basılı tutun, ekrandan görüntü gittiğinde güç ve Bixby butonlarına basmaya devam ederken ses azaltma yerine ses artırma tuşuna basın.

Akıllı telefon TWRP recovery menüsünü görüntüleyecektir. Allow for System modifications‘ı onaylayın. Install seçeneğine dokunun ve indirip akıllı telefonunuza transfer etmiş olduğunuz Magisk ZIP dosyasını flash’layın.

TWRP ana menüsüne dönün, Reboot – System seçeneği ile cihazı yeniden başlatın.

Akıllı telefon açıldığında Magisk Manager APK dosyasını indirebilir ve kurulum gerçekleştirebilirsiniz.



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