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Samsung Galaxy Note 8 WiFi sorunu ve olası çözüm yollarını ele alıyoruz. 23 Ağustos’ta resmi duyurusu gerçekleştirilen Galaxy Note 8 akıllı telefon 6 GB RAM, Snapdragon 835 yongaseti, çift arka kamera yapılandırması ve S-Pen gibi bileşenleriyle göz dolduruyor. Galaxy Note 8 her ne kadar çok iyi bir ürün olsa da elbette sıfır sorunlu bir cihaz da değil. Kullanıcılar yeni aldıkları akıllı telefonlarda WiFi sorunu yaşayabiliyor. Peki Samsung Galaxy Note 8 WiFi sorunu ile karşılaşan kullanıcılar ne yapabilir?

Samsung Galaxy Note 8 WiFi Sorunu ve Çözümü

Galaxy Note 8 akıllı telefonu kapatın ve tekrar açın. Kablosuz ağa bağlanmayı deneyin.

Kablosuz router / modemi yeniden başlatın ve sonuç alıp alamadığınıza bakın.

Bağlanmakta sorun yaşadığınız WiFi ağına başka bir akıllı telefon ya da cihazla bağlanmayı deneyin. Eğer onunla da sorun yaşıyorsanız sıkıntı akıllı telefonda değil router’da demektir.

WiFi sinyal seviyesini kontrol edin. Sinyal zayıfsa router’a yaklaşmayı deneyin.

Ağa bağlanırken doğrulama sorunu yaşıyorsanız girdiğiniz WiFi parolası yanlış olabilir, şifreyi kontrol edin.

Bu işlemlerle sonuç alamıyorsanız deneyebileceğiniz başka yöntemler de var.

Kablosuz Ağı Unutma

Settings menüsüne gidin ve Wi-Fi‘a girin.

Bağlanmaya çalıştığınız / sorun yaşadığınız kablosuz ağ adının üzerine uzun dokunun, beliren seçenekler arasından Forget network‘ü seçin.

Daha sonra kablosuz ağlar için tarama yapın ve ilgili ağa bağlanıp kablosuz ağ şifresini girin.

Smart Wi-Fi Switch Özelliğini Devre Dışı Bırakma

Birçok akıllı telefonda bulunan Smart Wi-Fi Switch özelliği cihazlarda mevcut ağlar arasından daha iyi koşullar sunan ağın tercih edilmesini sağlıyor. Galaxy Note 8’de yaşadığınız WiFi sorunları bu özellikten kaynaklanabilir.

Mobil veri bağlantısını etkinleştirin.

Settings – Wi-Fi yolunu izleyin.

Advanced seçeneğine gidin ve Wi-Fi History‘den Smart Switch seçeneğini devre dışı bırakın.

Wi-Fi Bağlantısının Sürekli Aktif Kalmasını Sağlayın

Settings – Wi-Fi menüsüne erişin.

Sağ köşedeki More seçeneğine dokunun.

Advanced‘a girin.

Keep Wi-Fi on during sleep‘e dokunup açılan menüden Always‘i seçin.

Yazılım Güncellemelerini Yükleyin

Bu tür sorunları akıllı telefon üreticileri genellikle yazılım güncellemeleri aracılığıyla çözebiliyor. Cihazınız için yayınlanan güncellemeleri mutlaka yükleyin. Güncellemeleri elle kontrol etmek için Settings – About – Check for updates yolunu izleyebilirsiniz.



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