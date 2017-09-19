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Bildiğiniz gibi Samsung’un en donanımlı cihazları S serisinde birleşiyor. Samsung Galaxy S5, hem zarif hem de şık bir tasarıma sahipti. Ayrıca Samsung Galaxy S5’te bulunan IP67 sertifikası, suyun altında bile kullanmanıza imkan veriyordu. Öte yandan Samsung Galaxy S5’in S Health uygulaması ile sağlığınızı kontrol altına alabilmeniz mümkündü. Bu yazımızda Samsung Galaxy S5 Stock ROM yükleme adımlarını ele aldık. Siz de göstereceğimiz adımları takip ederek kolay bir şekilde orijinal sürümünü yükleyebilirsiniz.

Gerekli dosyalar

Odin

ROM dosyası

Samsung USB sürücüler

Samsung Galaxy S5 Stock ROM Yükleme

Başlangıç olarak size vermiş olduğumuz bağlantılardan, Samsung USB sürücülerini ve Odin dosyasını indirin.

Odin ve USB sürücülerinin kurulum işlemleri bittikten sonra USB hata ayıklama modunu açma işlemine geçin.

USB hata ayıklama modunu açmak için öncelikle Ayarlara girin ve Cihaz hakkında kısmından Yapım numarası seçeneğine ard arda basın. Bunun ardından ekranınıza ”Geliştirici modu etkinleştirildi” yazısı gelecektir. Ardından Ayarlara tekrar geri dönerek Geliştirici seçeneklerinden USB hata ayıklama modunu aktif edin.

Şimdi ise Samsung Galaxy S5’i kapatın ve Download mod ekranının gelmesi için, Ses kısma, Güç ve Home tuşlarına aynı anda basılı tutun. Download mod ekranı geldiğinde ise Ses yükseltme tuşuna bir kez basarak, USB kablo yardımıyla cihazınızı bilgisayara bağlayın.

Odin, Samsung Galaxy S5’i algıladığı anda sol tarafta görmüş olduğunuz ID:COM yazısının alt kısmındaki kutucuğun rengi değişecektir.

Devamında ise sağ tarafta görmüş olduğunuz AP kısmına bir kez basarak ROM dosyanızı seçin. Son olarak ise Start butonuna basarak, Samsung Galaxy S5 Stock ROM yükleme işlemini başlatın.

Yükleme sonrası Odin’in sol üst kısmında PASS! yazısı belirir ise bu sayede işleminiz başarılı bir sonuç verdiğiniz gösterir. Konu hakkında sorularınız olur ise veya sorun yaşarsanız, forum sayfamızı ziyaret ederek uzman ekibimizden 7/24 destek alabilirsiniz.



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