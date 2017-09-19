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Samsung’un sürekli bir yenisini çıkartmaya devam ettiği Galaxy serisinde Samsung Galaxy Y’de altı sene evvel yerini almıştı. Samsung Galaxy Y’de kullanılan TouchWiz arayüzü sayesinde cihazı hem daha kolay, hem de daha işlevsel olarak kullanmanız mümkündü. Ayrıca Samsung Galaxy Y’nin geniş renk yelpazesi, birçok kitleyi kendisine çekmeyi başarmıştı. Bu arada eğer Samsung Galaxy Y’nizi kaybedecek olursanız endişelenmenize gerek yoktu çünkü Samsungdive.com adresinden cihazınızı takip etme şansınız vardı. Bu yazımızda Samsung Galaxy Y Root atma adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız adımları uygulayarak ”Samsung Galaxy Y’e nasıl Root atarım?” sorusuna cevap alabilirsiniz.

Gerekli dosyalar

Root dosyası

Samsung Galaxy Y Root Atma

Öncelikle size vermiş olduğumuz bağlantı üzerinden update.zip dosyasını indirin.

Şimdi ise Samsung Galaxy Y’i USB kablo yardımı ile bilgisayarınıza bağlayın ve indirmiş olduğunuz update.zip dosyasını SD card içerisine aktarın.

Ardından Samsung Galaxy Y’i kapatın ve Recovery Mod’da başlatmak için, Ses arttırma, Home ve Güç tuşlarına aynı anda basılı tutun.

Recovery Mod ekranı geldiğinde ise ”apply update from sdcard” yazan seçeneğin üstüne ses tuşları yardımıyla gelerek güç tuşuna basarak onaylayın.

Son olarak ise ekranda gördüğünüz update.zip yazan yere gelip güç tuşu ile onaylayarak, Samsung Galaxy Y Root atma işlemini başlatın.

Şunu da belirtelim ki bu işlem biraz zaman alabilir. Root sonrası karşınıza gelen ekranda ”reboot system now diyerek cihazınızı yeniden başlatabilirsiniz.

Root işleminizin olup olmadığını test etmek için Root Checker uygulamasını indirebilirsiniz. Aklınıza takılan sorular olur ise forum sayfamızdaki uzmanlarımıza iletebilirsiniz.



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