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Sony Xperia XZ1 ve XZ1 Compact’ta ekran görüntüsü almak için ne yapılması gerektiğine değineceğiz. Akıllı telefonlardaki ekran görüntüsü alma özelliğinin ne kadar faydalı olduğu açık. Zaman zaman çeşitli internet sitelerinde veya sosyal ağlarda gördüğümüz içerikleri bir kenara kaydetmek / arkadaşlarımızla paylaşmak için ekran görüntüsü alıyoruz. Bu özellik bizim gibi ipucu / rehber hazırlayan teknoloji editörlerinin işlerini de büyük ölçüde kolaylaştırmakta. Yeni bir akıllı telefon satın alan kullanıcıların yaptıkları ilk şeylerden birisi cihazda ekran görüntüsünün nasıl alınabildiğini öğrenmek oluyor. Dilerseniz Sony’nin yeni üst düzey akıllı telefonları olan Xperia XZ1 ve XZ1 Compact’ta ekran görüntüsü almak için ne yapılması gerektiğine bakalım.

Sony Xperia XZ1 ve XZ1 Compact’ta Ekran Görüntüsü Almak

Sony’nin yeni cihazlarında ekran görüntüsü almak için kullanılabilecek iki metot var.

Donanımsal Butonları Kullanarak

Görüntüsünü elde etmek istediğiniz ekran / sayfa / içeriği açın.

Akıllı telefonun güç ve ses azaltma butonlarına aynı anda basın ve 1 – 2 saniye kadar basılı tutun. Ekran görüntüsü yakalama efektini görecek ve sesi duyacaksınız. Ekran görüntüsü alınmış oluyor, tuşları bırakabilirsiniz.

ve butonlarına aynı anda basın ve 1 – 2 saniye kadar basılı tutun. Ekran görüntüsü yakalama efektini görecek ve sesi duyacaksınız. Ekran görüntüsü alınmış oluyor, tuşları bırakabilirsiniz. Yakaladığınız görüntüye bakmak için bildirim çubuğunu aşağı çekebilir ve ekran görüntüsü alma bildirimine dokunabilirsiniz.

Güç Butonunu Kullanarak

Görüntüsünü elde etmek istediğiniz ekran / sayfa / içeriği açın.

Ekranda bir menü belirene dek güç butonuna basılı tutun.

butonuna basılı tutun. Açılan menüdeki Screenshot seçeneğini kullanın, mevcut ekranın görüntüsü alınacaktır.

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