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Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp‘ta Fotoğrafları Tam Çözünürlükte Göndermek için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. WhatsApp bugün 1 milyarı aşkın kullanıcı kitlesiyle hemen her akıllı telefonda kendisine yer bulan başarılı bir uygulama. Arkadaşlarla yazışma, medya paylaşımı, grup sohbetler, sesli ve görüntülü konuşma gibi çok sayıda özelliğe ev sahipliği yapıyor. Uygulamada en çok kullanılan özelliklerden birisi resim ve fotoğraf gönderimi. Ancak WhatsApp daha hızlı iletişim sağlanması ve internet bant genişliğinin daha az meşgul edilmesi adına gönderilen fotoğrafları sıkıştırıyor. Yani çözünürlük ve kalitede düşüş söz konusu. Biz de bu küçük rehberimizde WhatsApp‘ta Fotoğrafları Tam Çözünürlükte Göndermek için ne yapmanız gerektiğine değineceğiz.

WhatsApp: Fotoğrafları Tam Çözünürlükte Göndermek

İşlemi Android’li akıllı telefon üzerinden anlattık fakat aynı aşamaları iPhone’da da uygulayabilirsiniz.

WhatsApp’ı açın ve kendisine kalite kaybı olmadan fotoğraf göndermek istediğiniz arkadaşınızla olan konuşmanıza dokunun.

Mesaj kutucuğundaki klasik ataç / dosya ekleme simgesine sahip olan butona dokunun.

Gallery yerine Document ile devam edin.

Karşınıza gelen arayüzde Browse other docs… seçeneğine dokunun.

Arkadaşınıza göndermek istediğiniz fotoğrafı bulun ve seçin.

Send butonuna dokunun.

Fotoğraf ilgili seçenek yerine döküman olarak gönderildiğinde sıkıştırılmıyor ve kalite kaybı yaşanmıyor.

Fotoğraflarda kalite kaybı olmasını istemiyorsanız ancak birden fazla fotoğraf gönderme niyetiniz varsa akıllı telefonunuza ES File Explorer uygulamasını yükleyin.

Göndermek istediğiniz fotoğrafları seçin, uygulama arayüzünde sağ altta yer alan More butonuna dokunun ve Compress seçeneğini kullanın.

Arşiv formatı olarak ZIP‘i tercih edin.

OK‘e dokunun ve bu arşiv dosyasını arkadaşınıza WhatsApp’la gönderin. Fotoğrafları ZIP dosyası içinde gönderdiğiniz için çözünürlük / kalite kaybı olmayacaktır.



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