⁠⁠⁠







Android‘li akıllı telefonlardaki Firefox’a sekme kapatma butonu eklemek için izlenmesi gereken aşamalara bakıyoruz. Firefox’un Android versiyonunda bir sekmeyi kapatmanın iki yolu var. Bir sekmeyi kapatmak için sağ üst köşedeki sekmeler simgesine dokunmanız gerekiyor. Bu, sizi yeni bir sekme açabileceğiniz ve mevcut tüm sekmelerinizi görüntüleyebileceğiniz çok yönlü bir görünüme götürüyor. Burada her açık sekme, kapatma düğmesine sahip küçük bir pencere olarak temsil ediliyor. Bir sekmeyi kapatmak için düğmesine dokunabiliyor veya kapatmak için hızlıca kaydırabiliyorsunuz. Bu, kolay ama zahmetli ki kullanıcılar çoğu zaman sekmeleri açık bırakıyor. Firefox için geliştirilen Tab Close Button eklentisiyle tarayıcıya sekmelere yakın kapatma butonu dahil edilebiliyor. Bu eklenti Firefox’un Android sürümü için hazırlanmış durumda, masaüstü versiyonuyla uyumlu değil.

Android: Firefox’a Sekme Kapatma Butonu Eklemek

Akıllı telefonunuzda Firefox uygulamasını çalıştırın ve Tab Close Button sayfasını ziyaret edin. Sayfadaki anahtar simgesine dokunun ve eklentinin yüklenmesini sağlayın. Android uyumlu Firefox’ta eklenti kurulumunun ardından uygulamayı yeniden başlatmak gerekmese de siz yine de Firefox’u kapatın ve tekrar açın.

Eklentiyi yükledikten sonra Firefox’ta yeni bir sekme açın. Sayfanın yüklemeyi bitirmesini bekleyin. Sekme yüklenmesi tamamlandıktan sonra adres çubuğundaki açılır düğmenin hemen yanında bir kapatma düğmesi göreceksiniz. Bu düğmeye dokunduğunuzda geçerli sekme kapanacaktır.

Sekme yüklenirken gördüğünüz çarpı simgeli buton Firefox’un varsayılan kullanıcı arayüzünün bir parçası. Dokunduğunuzda, sekmeyi kapatmıyor. Bunun yerine sayfanın yüklenmesi durduruluyor.



⁠⁠⁠





