Huawei G10 İle Tanışma Zamanı Geldi

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Daha dün Mate 10 modeliyle sitelerde kendine yer edinen Huawei, bir diğer cihazla daha gündeme oturdu. Firmanın yeni cihazları seri biçimde tanıtması yakın gibi görünüyor. Zaten Mate 10 modelinin farklı versiyonları olabileceği konuşuluyordu. Bu kez sırada Huawei G10 var. Kod adı Maimang 6 olan yeni cihaz iki gün içinde ilan edilecek deniliyor ama daha şimdiden görüntüleri internete saçılmış durumda. Yeni nesil tüm diğer akıllı telefonlar gibi dual ana kamera içeriyor ve aynı zamanda dual ön kamerası var yani dört kameralı bir telefon!

Dört Kameralı Huawei G10

Sade bir tasarıma sahip olan Huawei G10 ile firmanın geliştirdiği Kirin 659 işlemcinin gelmesi bekleniyor. Arka kameralar altındaki yuvarlak alan parmak izi okuyucu olarak işliyor. Arka panelde iki şerit biçiminde antenler görülüyor çünkü metal gövdeli cihazın antenleri plastik olarak ayırması şart. Öndeki ekran 16:9 yerine 18:9 oranlı olduğundan normalden daha uzun ve buna izin verecek biçimde çerçeveler epey ince ama rekor derecede denemez çünkü daha ince çerçeveli telefonlar satışta. Unutmamak lazım ki bu cihaz orta segmente hitap ediyor olacak.



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