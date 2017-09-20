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Instagram’ın yeni eklediği özelliklerden biri olan hikayeleri Instagram Direct ile paylaşma özelliği sayesinde beğendiğiniz hikayeleri kolayca arkadaşlarla özel mesaj biçiminde paylaşabilirsiniz. Elbette bazıları hikayelerinin bu şekilde gizli sohbetlerde paylaşılmasından hoşnut olmayabilir.

Instagram Hikayelerinizin Doğrudan Paylaşılmasını Engelleyin

Neyse ki Instagram ayarlarına buna özel bir seçenek eklendi ve hikayelerinin paylaşılmasını istemeyen kullanıcılara seçim hakkı tanındı. Halka açık bir profile sahipseniz hikayelerinizi herkes paylaşabilir. İçeriğinizi kişisel kılmak istiyorsanız özel profil moduna geçmeniz gerekmiyor. Takipçileriniz hikayelerinizi görebilir ama doğrudan paylaşmak istediklerinde sınırlama yapılabilir.

Instagram uygulamasını açınca sağ alttaki profil sembolüne tıklayıp profil ekranına girin. Dişli ya da üç noktalı menü sembolüne tıklayıp ayarlara girin. Hesap ayarları satırındaki hikaye ayarlarına girin. Paylaşıma izin ver satırındaki onay kaldırın.

Ardından, hikayeleriniz yanında beliren direkt paylaşım sembolü kalkacak, eskiden olduğu hale geri dönecek. En güzeli, daha önceden yüklediğiniz hikayeler için de aynı ayar geçerli hale gelecek ve yorulmayacaksınız. İlerde fikir değiştirirseniz aynı yerden ayarı düzenleyebilirsiniz.



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