iPhone 8, 8 Plus ve iPhone X’te 4K 60 FPS video kaydetmek için izlenmesi gereken aşamaları ele alıyoruz. Apple, yeni akıllı telefon modelleri olan 8 ve 8 Plus’ta kamera performansını önceki nesil modeller olan 7 ve 7 Plus’a göre fark edilir şekilde artırdı. Yeni, daha büyük yapıdaki sensör iPhone 7 / 7 Plus modellerindekine kıyasla % 83 daha fazla ışık alabiliyor. Görevli ISP, Apple’ın yeni A11 Bionic işlemcisi, özel tasarım grafik işlem birimi gibi bileşenlerle gerçek zamanlı görüntü ve ışık işlemesi yapılabiliyor. Video kaydı tarafında da ciddi bir ilerleme söz konusu. iPhone 8, 8 Plus ve iPhone X’te 4K 60 FPS video kaydetmek mümkün.

iPhone 8, 8 Plus ve iPhone X’te 4K 60 FPS Video Kaydetmek

Apple’ın yeni akıllı telefon modelleri iPhone 8, 8 Plus ve iPhone X 60 FPS 4K video kaydı gerçekleştirebiliyor. 1080p yani Full HD çözünürlükte ise 240 FPS slow-motion video kaydetme olanağı sunuluyor. Cihazlarda yüksek çözünürlük ve kare / saniye değerlerine sahip videolar kaydedilebilmesi şüphesiz kullanıcılar açısından sevindirici bir gelişme. Peki Apple’ın 2017 sonbaharında tanıttığı yeni iPhone modellerinde 4K video kaydı nasıl yapılabiliyor?

Alışılageldik şekilde kamera ayarlarının açılması, yani Settings > Camera menüsüne erişilmesi gerekmekte. Burada 720p 30 FPS, 1080p 30 FPS, 1080p 60 FPS, 4K 24 FPS, 4K 30 FPS ve 4K 60 FPS seçenekleri mevcut. Özellikle 4K kayıtlarda video boyutlarının hayli büyük olduğunu belirtmemiz gerek. Her ne kadar çok başarılı ve yüksek verimli video standardı bulunsa da bir dakikalık 4K 60 FPS video kaydının boyutunun 400 MB civarı alan kapladığını unutmayın.



