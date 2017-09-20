⁠⁠⁠







Apple iPhone‘da renk filtreleriyle gözlerin yorulmasını engellemek için izlemeniz gereken aşamalara bakacağız. Akıllı telefonlarımız son yıllarda donanımsal ve yazılımsal anlamda oldukça güçlendi ve neredeyse elimiz ayağımız halini aldı. Cihazlarımızı gün içerisinde, akşamları hatta gece dahi yanımızdan ayıramadığımız bir gerçek. Özellikle düşük ışık koşullarında, akşam ve geceleri akıllı telefonların uzun süreli kullanımları ve cihazlarla uzun süreli okumalar yapmak gözleri yorabiliyor. Uzun vadede göz kuruluğu gibi sağlık sorunları yaşanması da olası. Göz yorulmalarının önüne geçmek için akıllı telefonlara yüklenebilen çeşitli mavi ışık filtresi / gece modu uygulamaları var ama iOS işletim sisteminde ön yüklü olarak sunulan renk filtreleriyle esasında bu uygulamaları yüklemeye gerek kalmıyor.

iPhone: Renk Filtreleriyle Gözlerin Yorulmasını Engellemek

iOS’te renk filtrelerine ulaşmak oldukça basit, ele aldığımız aşamaları takip etmeniz yeterli olacaktır.

Öncelikle iPhone veya iPad cihazınızda Settings menüsüne erişin. General‘a gidin ve buradaki Accessibility‘e dokunun. Ekranla ilgili birçok seçenek bu menü altında mevcut. Renk filtrelerine erişmek için Display Accommodations‘a girin.

Burada Invert Colors, Color Filters, Reduce White Point gibi seçenekler karşınıza çıkacak. Hepsinin görüntü üzerinde farklı değişiklikler yaptığını unutmayın. Siz Color Filters seçeneğine girmelisiniz. Buradan gri tonlarına geçebilir; kırmızı / yeşil, yeşil / kırmızı, mavi / sarı filtrelerini de tercih edebilirsiniz. Önerimiz çeşitli denemeler yaparak gözünüzü en az yoran seçeneği ve konfigürasyonu tespit etmeniz yönünde olacak.



⁠⁠⁠





