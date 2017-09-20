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Nokia 8’de ekran görüntüsü almak için ne yapılması gerektiğine değiniyoruz. Android işletim sistemli akıllı telefonlardaki ekran görüntüsü alma özelliğinin ne kadar faydalı olduğunu sanıyoruz hiçbir kullanıcı inkar etmeyecektir. Zaman zaman çeşitli internet sitelerinde veya sosyal ağlarda gördüğümüz içerikleri bir kenara kaydetmek / arkadaşlarımızla paylaşmak için ekran görüntüsü alıyoruz. Bu özellik bizim gibi ipucu / rehber hazırlayan teknoloji editörlerinin işlerini de büyük ölçüde kolaylaştırmakta. Yeni bir akıllı telefon satın alan kullanıcıların yaptıkları ilk şeylerden birisi cihazda ekran görüntüsünün nasıl alınabildiğini öğrenmek oluyor. Dilerseniz şimdi HMD Global firmasının resmi duyurusunu geçtiğimiz ay yaptığı, 2017 yılının üst düzey akıllı telefonlarından Nokia 8’de ekran görüntüsü almak için izlenmesi gereken aşamalara bakalım.

Nokia 8’de Ekran Görüntüsü Almak

Görüntüsünü elde etmek istediğiniz ekran / sayfa / içeriği açın.

Akıllı telefonun güç ve ses azaltma butonlarına aynı anda basın ve 1 – 2 saniye kadar basılı tutun. Ekran görüntüsü yakalama efektini görecek ve sesi duyacaksınız. Ekran görüntüsü alınmış oluyor, tuşları bırakabilirsiniz.

ve butonlarına aynı anda basın ve 1 – 2 saniye kadar basılı tutun. Ekran görüntüsü yakalama efektini görecek ve sesi duyacaksınız. Ekran görüntüsü alınmış oluyor, tuşları bırakabilirsiniz. Yakaladığınız görüntüye bakmak için bildirim çubuğunu aşağı çekebilir ve ekran görüntüsü alma bildirimine dokunabilirsiniz. Akıllı telefonunuzda bir fotoğraf editörü uygulaması mevcutsa ekran görüntüsünü bu uygulama ile düzenleyebilir ya da düzenlemeden doğrudan arkadaşlarınızla sosyal medya / anlık mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla kolayca paylaşabilirsiniz.

Gördüğünüz gibi stock Android’e oldukça yakın bir firmware içeren Nokia 8 akıllı telefonda ekran görüntüsü almak oldukça kolay.



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