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Samsung Galaxy S7 gerek tasarımı, gerekse gelişmiş özellikleri ile akıllı telefon pazarındaki yerini korumaya devam ediyor. Samsung Galaxy S7’deki Daima Açık Ekran özelliği, saat, tarih, takvim ve bildirimlerinizi hiçbir tuşa basmadan kilit ekranı üzerinde gösteriyor. Bunun yanı sıra Daima Açık Ekran özelliğindeki saat ve takvim, isteğinize göre değiştirilebiliyor. Ayrıca Samsung Galaxy S7’de bulunan Smart Swich uygulaması, eski cihazınızdaki bilgilerinizi almada kolaylık sağlıyor. Bu yazımızda Samsung Galaxy S7 Stock ROM yükleme adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız adımları uygulayarak, cihazınızı kullanmaya başladığınız Android sürüme dönüş yapabilirsiniz.

Gerekli dosyalar

Odin

Cihazınıza uygun olan Stock ROM’u buraya tıklayarak bulabilir ve indirebilirsiniz.

Samsung Galaxy S7 Stock ROM Yükleme

Bilgisayar ile bağlantı kurabilmek için Samsung Galaxy S7’nin USB hata ayıklama modunu aktif etmeniz gerek.

Samsung Galaxy S7’nin öncelikle Geliştirici seçeneklerini görünebilir hale getirmeniz gerekli. Bunun için Ayarlara girerek, Cihaz hakkında kısmındaki Derleme numarası yazan yere sürekli basın. Bu sayede ekranınıza ”Artık bir geliştiricisiniz” diye bir uyarı gelecektir. Ayarlara yeniden dönün ve Geliştirici seçeneklerine basarak, alt kısımda yer alan USB hata ayıklama modunu, karşısındaki sürgüyü sağa doğru çekerek etkin hale getirin.

Şimdi ise cihazı kapatın ve Download mod ekranına getirmek için, Ses kısma, Home ve Güç tuşlarına basılı tutun. Download mod ekranı geldiğinde ise bir kez Ses arttırma tuşuna basarak USB kablo yardımıyla cihazı bilgisayara bağlayın.

Odin’in Options kısmına girin ve Auto Reboot ve F. Reset Time‘ın önündeki kutucuların işaretli olup olmadığını kontrol edin.

Devamında ise Odin’in sağ tarafında yer alan AP yazan yere basarak ROM dosyanızı seçin. Eğer AP kısmının önündeki kutucuk işaretli değil ise, üzerine gelin bir kez tıklayarak işaretleyin. Son olarak alt kısımda yer alan Start butonuna basarak, Samsung Galaxy S7 Stock ROM yükleme işlemini başlatın.

Yükleme işlemi bittiği zaman sol üst taraftaki PASS! yazısı sizi karşılayacaktır. Konu ile ilgili sorun yaşarsanız veya sorularınız olur ise forum sayfamızı ziyaret ederek, uzman ekibimizden destek alabilirsiniz.



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